Meghosszabbították a Szőlő utcai javítóintézet gyerekverő igazgatójának letartóztatását

A Fővárosi Törvényszék csütörtökön meghosszabbította a letartóztatását a Szőlő utcai javítóintézet korábbi igazgatójának, akiről a kinevezése után került elő egy olyan videó, amin előbb beleveri az intézet egyik fiatal lakójának fejét a padba, majd kirángatja onnan, és a földön fekvő fiúra rálép, belerúg, rángatja, a falhoz szorítja.

Kovács-Buna Károly azután vette át a Szőlő utcai javítóintézet vezetését, hogy a korábbi igazgatót, Juhász Péter Pált májusban letartóztatták. A volt igazgatót és élettársát emberkereskedelem és kényszermunka miatt gyanúsították meg, miután több nőt prostitúcióra kényszerítettek.

A megalapozott gyanú szerint a javítóintézetben igazgatóhelyettesként, majd később igazgatóként dolgozó férfi, valamint az egyik intézeti pszichológusnő hosszabb időn keresztül, több alkalommal, különösen erőszakos módon bántalmazta a nevelése, felügyelete alatt álló gyerekeket. Az igazgató ezen felül a korábbi intézményvezető, Juhász Péter Pál által elkövetett bűncselekmény miatti felelősségre vonást is akadályozta. A Szőlő utcai ügyben a legfőbb ügyész szerint 15 kiskorú sértett van eddig.

Az ügyészség a férfi esetében bizonyítás megnehezítésének, meghiúsításának veszélye és a bűnismétlés megakadályozása érdekében, a nő esetében pedig az előzőek mellett jelenlétének biztosítása érdekében is indítványozta a letartóztatás meghosszabbítását. A bíróság megállapította, hogy a nyomozás során a gyanúsítások köre jelentősen – többek között kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmény megalapozott gyanújával – bővült. A nyomozás feladata az elkövetés körülményeinek tisztázása, ezért továbbra is elsődleges érdek ennek zavartalanságát és a terheltek befolyásától mentes lefolytatását biztosítani.

Figyelemmel a bizonyítás megnehezítésének vagy meghiúsításának veszélyére, a bűnismétlés lehetőségének megakadályozása érdekében, illetve – a női gyanúsított esetében – a terhelt jelenlétének biztosítása miatt, a kényszerintézkedéssel elérni kívánt célokat a bíróság a gyanúsítottak letartóztatásának meghosszabbításával látta biztosítottnak. A végzés nem végleges.