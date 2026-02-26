Moszkva aggódik Kubáért

A Kreml csütörtökön közölte, hogy egyre feszültebb a kubai helyzet, egyben pedig önmérsékletre szólított fel, amiért a kubai hadsereg több embert megölt egy amerikai motorcsónak fedélzetén, miután a legénység tüzet nyitott egy járőrhajóra.

Oroszország a történteket „az Egyesült Államok agresszív provokációjának” nevezte.

Dmitrij Peskov, a Kreml szóvivője újságíróknak azt mondta, a legfontosabb most a kubaiak társadalmi-gazdasági és humanitárius szükségleteinek megoldása. „A Kubát övező helyzet, mint láthatjuk, egyre feszültebbé válik. A legfontosabb a humanitárius szempont. A kubai állampolgárokat érintő humanitárius kérdést meg kell oldani, és senki sem szabad, hogy akadályokat állítson. Ami a sziget biztonságát illeti, természetesen fontos, hogy mindenki tartózkodjon minden provokatív cselekménytől”. (Reuters)