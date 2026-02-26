Navracsics Tibor: A választásig nem tárgyalunk a befagyasztott uniós forrásokról

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter újságírói kérdésre válaszolva azt mondta Brüsszelben, másfél hónappal a választás előtt már nincs értelme szóba hozni a visszatartott kohéziós forrásokat.

Szerinte a választás után kell a forrásokról tárgyalni. Abban bízik, hogy ahogyan 2022-ben, a „megerősített mandátum fényében” idén is haladást tud majd elérni az Európai Bizottságnál.

Navracsics Tibor Fotó: Kovács Anikó/MTI/MTVA

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter tavaly áprilisban azt mondta, ha 2026 végéig megegyeznek a Bizottsággal az uniós forrásokról, akkor semmilyen kár nem éri az országot.

Magyarország azonban 1 milliárd euró, vagyis mintegy 400 milliárd forintnyi uniós támogatást veszített el 2025 végén, mert lecsúszott egyes lehívási határidőkről. A kohéziós forrásokból 6,3 milliárd eurót tart vissza az Európai Bizottság, elsősorban korrupcióellenes és átláthatósági reformok hiánya miatt.