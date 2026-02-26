Orbán lemond az ukrajnai kölcsön vétójáról, ha felmérik a Barátság kőolajvezetékben keletkezett károkat

Orbán Viktor abban az esetben lemond az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós kölcsön vétójáról, ha az Európai Unió vezetésével felmérik a Barátság kőolajvezetékben keletkezett károkat.

A miniszterelnök az Európai Tanács elnökének, António Costának írt levelében nevezte meg a feltételét. A Politico által megszerzett levélben azt írta, hogy „teljes mértékben tisztában van a politikai nehézségekkel”, amiket az okozott, hogy Magyarország blokkolta a kölcsönt, amiről az uniós vezető megegyeztek a decemberi EU-csúcson.

António Costa, az Európai Tanács elnöke és Orbán Viktor Fotó: NICOLAS TUCAT/AFP

Orbán azt írta, Magyarország támogatja egy tényfeltáró misszió ötletét, amiben Magyarország és Szlovákia által delegált szakértők is részt vennének a Barátság kőolajvezeték állapotának ellenőrzésére. A misszió megállapításait Magyarország elfogadná. Egy uniós tisztségviselő azt mondta a Politicónak, hogy tudomásul vették Orbán kérését, viszont biztonsági okokból bonyolult egy ilyen misszió megszervezése.

Orbán vétója azért kavarta fel az uniós politikát, mert Magyarország kétszer is zöld lámpát adott az Ukrajnának szánt hitelcsomagnak. Először decemberben, amikor azzal a kikötéssel szavazta meg a döntést, hogy Csehországhoz és Szlovákiához hasonlóan nem kell pénzügyi kötelezettséget vállalnia. Másodszor pedig februárban az EU-s nagykövetek ülésén.

Szijjártó Péter azonban február 20-án bejelentette, hogy Magyarország mégis megvétózza a kölcsönt. Ez pedig egészen addig nem változik, ameddig Ukrajna nem indítja újra a kőolajszállítást a Barátság vezetéken.