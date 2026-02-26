Összeomlások és drónberepülési tilalmak

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt nap legfontosabb-érdekesebb cikkeivel, például ezzel a néggyel:
Hírleveleinkre feliratkozni itt lehet.
Ma reggeli cikkünkben azt mutattuk meg, hogy egyre látványosabb, ahogy a Fidesz és környezete kizárólag politikai álláspontja alapján ítél meg mindenkit, aki megszólal a nyilvánosságban, vagy éppen leigazol a Tisza Párthoz.
A szerda délelőttöt a Medián friss mérésnek híre uralta, melyben 20 százalékpontos előnyt mértek a Tiszának a biztos szavazók között, amivel kapcsolatban Török Gábor például arra jutott, hogy ha ez tényleg így van, akkor eldőlhetett a választás. Látványos volt, hogy ezúttal Orbán Viktor maga is beleszállt Hann Endrébe, és Orbán Balázs is igyekezett komolytalannak beállítani az eredményeket, ám Hann szerint Orbán kétségbeesését mutatja. Írtunk arról is szerdán, hogy mennyire sok tényező van, amiért iszonyú nehéz idén megjósolni a választás kimenetelét.
Jelezheti, hogy baj lehet a kampánnyal, hogy még Rogánnak is interjút kellett adnia, kiderült, hogy Menczer Tamás közel 1,5 millió forintot kap havonta csupán azért, hogy fejlessze az amúgy mélyponton lévő magyar–német kapcsolatokat, megírtuk, hogy a közmédia szerint a Facebook-oldalukon nem kérhető számon, hogy óriási túlsúlyban a Fidesz mondanivalóját tolták; közben az MCC-főigazgatója egy körlevélben riogatott egy esetleges Tisza-győzelem következményeivel, Lévai Anikó is kampányolt Magyar Péter körzetében, Hadházy Ákos pedig bemutatta Balásy Gyula luxusvilláját, ami a Rogán-féle százmilliárdokból épül.
A helyszínen követtük a fővárosi közgyűlés választások előtti utolsó ülését, ahol a Fidesz és a Tisza miatt érdemi munkára nem sok figyelem jutott, a kispártokkal kapcsolatos hír volt, hogy a Mi Hazánk és a Kutyapárt úgy számol, pár nap múlva összegyűjtik a szükséges aláírásokat, a DK nem siet a leadással, míg a nem induló pártokkal kapcsolatban arról írtunk, hogy ismeretlen rajongói végső búcsút vettek az MSZP-től a párt egykori székháza előtt.
Szerda délután aztán jött az újabb fordulat: Orbán Viktor drámainak szánt, de komolyan azért nehezen vehető videóban jelentette be, hogy „a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését” és drónrepülési tilalmat rendelt el. Hogy miért annyira abszurd a feltételezés, hogy az ukránok támadásra készülnének Magyarország ellen, azt Rácz András elég világosan összefoglalta. Magyar Péter is azt üzente országjárásán Orbánnak, hogy ne próbálkozzanak önmerényletekkel, kék-sárgára festett drónberepülésekkel, mert mindenki tudni fogja, hogy miről van szó.
Von der Leyen közben arra kérte Zelenszkijt, hogy gyorsítsák fel a Barátság vezeték javítási munkálatait, az európai vezetők pedig továbbra is lesújtóan nyilatkoztak a magyar kormányról, a német külügyminiszter például arról beszélt, „Magyarország elárulja saját szabadságharcát és lábbal tapossa a saját örökségét.”
Szerdán előrelépés történt a másik energetikai-diplomáciai konfliktusban is, miután megállapodás született a horvátokkal, de a Mol az erről szóló közleményében is aprítani igyekszik a Janafot. Pont tegnap jelent meg vendégszerzőnk cikke arról, hogy az egész konfliktus hogyan csapódott le a horvát nyilvánosságban, érdemes azt is elolvasni.
Korda Györgyöt a fideszes sajtó 1999-ben még azzal vádolta, hogy olyan rendezvénynek adott helyet a legendás és engedély nélkül épített villájában, amelyik meg akarta buktatni Orbán Viktort és kormányát. Ma már az Ulti Digitális Polgári Körben együtt kártyázik Orbán Viktorral. Évtizedeken átívelő történelmi cikkünkben megnéztük, honnan jutott hova Korda György.
Egyre látványosabb, hogy a Fidesz és környezete kizárólag politikai álláspontja alapján ítél meg mindenkit, aki megszólal a nyilvánosságban, vagy éppen leigazol a Tisza Párthoz.
Semmiből berobbanó párt, felfalt óellenzék, Gyurcsány-mentes politika, Kutyák dilemmája, Facebook-buborékok, széthúzó közvélemény-kutatások, hatástalan lejáratások. Sok olyan tényező jött össze a 2026-os választásokra, amilyeneket előtte egyenként sem láttunk soha, nemhogy együtt.
Korda Györgyöt a fideszes sajtó 1999-ben még azzal vádolta, hogy olyan rendezvénynek adott helyet a legendás és engedély nélkül épített villájában, amelyik meg akarta buktatni Orbán Viktort és kormányát. Ma már az Ulti Digitális Polgári Körben együtt kártyázik Orbán Viktorral.
Ez volt az utolsó ülés az országgyűlési választások előtt.
A friss felmérés szerint a két nagy párt mellett csak a Mi Hazánk jutna be a parlamentbe.
A politológus szerint ha a Medián nem téved, akkor eldőlt a választás. De mit mértek négy éve ilyenkor – és mi következik, következhet-e bármi ebből?
A kormánypárti közvélemény-kutató pedig, láss csodát, pont most állt elő egy új felméréssel, amely szerint minden szipiszupi.
A közvélemény-kutató cég vezetője a Telexnek azt nyilatkozta: sose mondták, hogy 90 százalékos lenne az árpilisi választásokon a részvétel.
A propagandaminiszter szerint mindenki számára teljesen egyértelmű, hogy mi van: a jobboldali kutatók mérései alapján a kormánypárt az erősebb.
Nem biztos, hogy jól végzi a munkáját, hiszen pont most állt össze a Brüsszel–Berlin–Kijev tengely.
A Nemzeti Választási Bizottság is elutasította a Tisza panaszát, hogy szélsőségesen fideszes a közmédia közösségi médiás oldala.
A diákoknak, a szülőknek, a kollégáknak, a „közösségnek” ment ki a szöveg, hogy mire biztat, azt aki akarja, érti.
Steiner Attila aktivistái között egy ismerős arc.
„Láttam én sok durva építkezést, de olyat, mint itt, még nem.”
A Kutyapárt szerint ők vasárnap-hétfőre meglesznek, a DK pedig azt írta, hogy a jelöltjeik nagy része nem adja le rögtön az ajánlásokat, hanem inkább beszélgetnek az emberekkel.
Az emlékezés virágai sajnos nem sokáig maradhattak a Jókai utcai irodaház előtt.
Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy a választások előtt drónberepülésekkel fog pánikot kelteni a kormány.
A megoldás egy négybetűs szó: NATO.
A Tisza elnöke arra reagált, hogy a miniszterelnök állítólagos tervezett ukrán akciókat emlegetve elrendelte „a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését”.
Noha az Európai Bizottság szerint az Adria képes pótolni a Barátságot.
Magyar külügyminiszter: „A magyar választásokat megelőzően létrejött a Brüsszel–Berlin–Kijev tengely.”
Hosszú távú olajszállítási kapacitástesztek kezdődhetnek.
Nemcsak a magyar kormánynak van sarkos véleménye a horvátokról az Adria-kőolajvezetéken keresztül érkező orosz olaj kapcsán, hanem a horvátoknak is. De pontosan milyen visszhangja van Horvátországban az Adria-ügynek?