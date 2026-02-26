Összeomlások és drónberepülési tilalmak

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt nap legfontosabb-érdekesebb cikkeivel, például ezzel a néggyel:

Az élet itthon

Illusztráció: Németh Dóra, Kiss Bence/444

Ma reggeli cikkünkben azt mutattuk meg, hogy egyre látványosabb, ahogy a Fidesz és környezete kizárólag politikai álláspontja alapján ítél meg mindenkit, aki megszólal a nyilvánosságban, vagy éppen leigazol a Tisza Párthoz.

A szerda délelőttöt a Medián friss mérésnek híre uralta, melyben 20 százalékpontos előnyt mértek a Tiszának a biztos szavazók között, amivel kapcsolatban Török Gábor például arra jutott, hogy ha ez tényleg így van, akkor eldőlhetett a választás. Látványos volt, hogy ezúttal Orbán Viktor maga is beleszállt Hann Endrébe, és Orbán Balázs is igyekezett komolytalannak beállítani az eredményeket, ám Hann szerint Orbán kétségbeesését mutatja. Írtunk arról is szerdán, hogy mennyire sok tényező van, amiért iszonyú nehéz idén megjósolni a választás kimenetelét.

Jelezheti, hogy baj lehet a kampánnyal, hogy még Rogánnak is interjút kellett adnia, kiderült, hogy Menczer Tamás közel 1,5 millió forintot kap havonta csupán azért, hogy fejlessze az amúgy mélyponton lévő magyar–német kapcsolatokat, megírtuk, hogy a közmédia szerint a Facebook-oldalukon nem kérhető számon, hogy óriási túlsúlyban a Fidesz mondanivalóját tolták; közben az MCC-főigazgatója egy körlevélben riogatott egy esetleges Tisza-győzelem következményeivel, Lévai Anikó is kampányolt Magyar Péter körzetében, Hadházy Ákos pedig bemutatta Balásy Gyula luxusvilláját, ami a Rogán-féle százmilliárdokból épül.

A helyszínen követtük a fővárosi közgyűlés választások előtti utolsó ülését, ahol a Fidesz és a Tisza miatt érdemi munkára nem sok figyelem jutott, a kispártokkal kapcsolatos hír volt, hogy a Mi Hazánk és a Kutyapárt úgy számol, pár nap múlva összegyűjtik a szükséges aláírásokat, a DK nem siet a leadással, míg a nem induló pártokkal kapcsolatban arról írtunk, hogy ismeretlen rajongói végső búcsút vettek az MSZP-től a párt egykori székháza előtt.

Szintlépésekben

Szerda délután aztán jött az újabb fordulat: Orbán Viktor drámainak szánt, de komolyan azért nehezen vehető videóban jelentette be, hogy „a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését” és drónrepülési tilalmat rendelt el. Hogy miért annyira abszurd a feltételezés, hogy az ukránok támadásra készülnének Magyarország ellen, azt Rácz András elég világosan összefoglalta. Magyar Péter is azt üzente országjárásán Orbánnak, hogy ne próbálkozzanak önmerényletekkel, kék-sárgára festett drónberepülésekkel, mert mindenki tudni fogja, hogy miről van szó.

Von der Leyen közben arra kérte Zelenszkijt, hogy gyorsítsák fel a Barátság vezeték javítási munkálatait, az európai vezetők pedig továbbra is lesújtóan nyilatkoztak a magyar kormányról, a német külügyminiszter például arról beszélt, „Magyarország elárulja saját szabadságharcát és lábbal tapossa a saját örökségét.”

Szerdán előrelépés történt a másik energetikai-diplomáciai konfliktusban is, miután megállapodás született a horvátokkal, de a Mol az erről szóló közleményében is aprítani igyekszik a Janafot. Pont tegnap jelent meg vendégszerzőnk cikke arról, hogy az egész konfliktus hogyan csapódott le a horvát nyilvánosságban, érdemes azt is elolvasni.

Kordáék

Illusztráció: Németh Dóra/444

Korda Györgyöt a fideszes sajtó 1999-ben még azzal vádolta, hogy olyan rendezvénynek adott helyet a legendás és engedély nélkül épített villájában, amelyik meg akarta buktatni Orbán Viktort és kormányát. Ma már az Ulti Digitális Polgári Körben együtt kártyázik Orbán Viktorral. Évtizedeken átívelő történelmi cikkünkben megnéztük, honnan jutott hova Korda György.