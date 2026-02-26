Pont akkor jelentett beteget a gödi polgármester, amikor a Samsung gyárról lehetett volna kérdezni

Kammerer Zoltán gödi polgármester váratlanul beteget jelentett a csütörtöki testületi ülés előtt, közölte Rónai Sándor DK-s képviselő. Így aztán nem lehetett közvetlenül kérdezni a polgármestertől. Kammerer két hete a Samsung helyi gyáránál felmerült mérgezésekkel kapcsolatban azt írta, hogy az önkormányzat által megrendelt mérésekkel egyszer sem találtak a gyár működéséhez köthető szennyeződést sem a gödi talajban és talajvízben, sem a város levegőjében. „A levegőben kizárólag olyan enyhébb egészségügyi határérték-túllépés fordult elő, amit télen elsősorban az ingatlanok fűtése során keletkező gázok okoznak, ezek a tökéletlen égés melléktermékei” -tette hozzá. A gyáron belüli szennyezésekkel kapcsolatban annyit jegyzett meg, hogy annak ellenőrzésére polgármesterként nincs hatásköre.

A Telex február elején írt arról, hogy a Samsung SDI gödi gyárában rendkívül súlyos munkavédelmi szabálytalanságok történtek. A gyár rosszul kiépített légtechnikája miatt volt olyan részleg, ahol a levegő szennyezettsége 275-szörösen haladta meg a kombinált határértéket. De volt olyan dolgozó, akinek a szervezetében 510-szeres határérték-túllépést mutattak ki.