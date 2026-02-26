Robert De Niro idiótának nevezte Trumpot, aki cserébe alacsony IQ-val rendelkező elmebetegnek titulálta a színészt

Robert De Niro egy podcastban Donald Trumpról azt mondta, egy „idióta”, akitől meg kell szabadulni, mert „tönkre fogja tenni az országot”. A színész ehhez hozzátette, nem akarja, hogy mindenki MAGA-s zászlóval mászkáljon, „mintha csak ők léteznének”. „Mi is amerikaiak vagyunk” – mondta De Niro.

A színész később egy washingtoni rendezvényen „kudarcot vallott, kapkodó és kétségbeesett” elnöknek nevezte Trumpot, és kijelentette, hogy „elárulta az országot”.

Trump szerdán a Truth Social nevű platformján bejegyzésében javasolta, hogy deportálják Ilhan Omar és Rashida Tlaib képviselőket, akik kedden bekiabáltak Trump beszéde alatt. Az elnök „alacsony IQ-jú”nak nevezte őket, szerinte előző este „önkívületi állapotban kiabáltak a nagyon elegáns, fontos és gyönyörű államfői beszámoló alatt”.

„Olyan kidülledt, véreres szemük volt, mint az őrülteknek, ELMEBETEGEKNEK és mentálisan zavartaknak, akik, őszintén szólva, úgy néztek ki, mint akiket intézetbe kellene zárni” – mondta Trump, majd hozzátette: „Valójában fel kéne szállniuk egy hajóra Robert De Niróval, azzal másik elmebeteggel, aki úgy gondolom, rendkívül alacsony IQ-val rendelkezik, és fogalma sincs arról, mit csinál vagy mond – amik közül néhány komolyan BŰNCSELEKMÉNYNEK számít”.

Robert De Niro nem először kritizálta Trumpot, az elnököt korábban egész egyszerűen zsarnoknak nevezte.

(Guardian)