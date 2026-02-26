Tüdőgyulladással kórházba szállították a szerb belügyminisztert, lélegeztető gépre kellett kapcsolni

Kétoldali tüdőgyulladással kórházba szállították Ivica Dačić szerb belügyminisztert – írja az MTI.

Az állapota az orvosi tájékoztatás szerint súlyos, lélegeztető gépre kellett kapcsolni.

A szerbiai közszolgálati televíziónak (RTS) a Szerbiai Klinikai Központ orvosai megerősítették, hogy a 60 éves politikust náluk kezelik, és gépi lélegeztetésre kapcsolták. Spasoje Popevićc tüdőgyógyász szerint az orvosi csapat küzd a miniszter életéért, a helyzet jobb, mint amikor megérkezett a kórházba. Mint mondta, az orvosok igyekeznek stabilizálni az állapotát, és a következő napok mutathatják meg, hogyan alakul a kezelés.

Ivica Dačić Fotó: Andrej Isakovic/AFP

Ivica Dačić egyben a szerb kormány miniszterelnök-helyettese is, illetve a kisebbik kormánypárt, a Szerbiai Szocialista Párt elnöke Aleksandar Vučić szerb elnök szerda este a kórház előtt tartott sajtótájékoztatón a Tanjung hírügynökség szerint azt mondta, a helyzet súlyos, „de hiszünk az orvosokban, hiszünk benne és imádkozunk érte.”