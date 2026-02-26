Választási plakátokat vágott le, majd bántalmazta azt, aki ezt levideózta

A terézvárosi rendőrök azonosították azt a férfit, aki választási plakátokat vágott le, majd bántalmazta a szemtanút, aki ezt mobiltelefonnal felvette.

A rendőrség közleménye szerint február 25-én reggel a VI. kerületi Hunyadi téren vágott le sniccerrel plakátokat egy férfi, aki ezután többször megütötte azt a szemtanút, aki levideózta a plakátritkítást.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VI. Kerületi Rendőrkapitányság nyomozói még aznap azonosították a feltételezett elkövetőt. A kerületben lakó 37 éves F. Pétert garázdaság és könnyű testi sértés megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték bíróság elé állítását. A gyanúsított beismerte a bántalmazást.

Mint kiderült, a férfi fideszes plakátokat vághatott le, legalábbis Ferencz Orsolya, a Fidesz képviselőjelöltje közzétett egy videót, miszerint Budapest belvárosában „egy férfi késsel esett neki a Fidesz plakátjainak, majd amikor kollégánk, a Ferencvárosi Fidesz tagja nyugodt, de határozott hangon számon kérte tettét, a rongáló brutálisan rátámadt, és addig ütötte ököllel, amíg a barátunk földre nem került”.