A 4iG visszamondta a győri városvezetés meghívását, miután kiderült, hogy Orbán Viktor is ott lesz

Pintér Bence, Győr polgármestere közösségi oldalán jelentette be, hogy meghívta Orbán Viktor miniszterelnököt a Városházára egyeztetésre, mert március 2-án a miniszterelnök egy, a 4iG által szervezett helyi, gazdasági rendezvényen vesz részt, ahová eredetileg a polgármestert és az alpolgármestert is elhívták.

Választ a miniszterelnökségtől nem kapott Győr polgármestere, ellenben a 4iG levelet küldött, hogy visszamondják a két városvezető regisztrációját az eseményre.

Pintér a bejegyzésében arról ír, hogy azért kezdményezett személyes megbeszélést a miniszterelnökkel, hogy áttekintsék Győr aktuálisfejlesztési elképzeléseit, gazdasági együttműködési lehetőségeit, valamint a várost érintő stratégiai kérdéseket.

Pintér Bence Fotó: Németh Dániel/444

Választ Orbántól nem kapott, azonban érkezett egy levél a 4iG-től, hogy a rendezvényre való regisztrációjukat visszamondják az „üzleti protokollra” és a program „nemzetgazdasági jelentőségére” hivatkozva. Azt is írták, a részvételt

sajnálatos módon egy szűkebb üzleti partneri körre kellett korlátozniuk,

így az eseményen történő személyes részvételünket nem áll módjukban

biztosítani.

Kerestük a 4iG sajtóosztályát, hogy megtudjuk, azért vonták-e vissza a regisztrációt, hogy Orbán Viktor és Pintér Bence ne találkozhasson. Ha válaszolnak, frissítjük a cikket.