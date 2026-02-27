A belügy pillantása, a hadifoglyok vallomása

Jó reggelt! Ez itt a napindító – de nem az egyetlen – hírlevelünk a csütörtöki nap legfontosabb híreivel, cikkeivel.
Nemrég Lázár János arról beszélt, hogy a belügyminiszter nyugdíjba vonul. Csütörtök reggel megkérdeztük az illetékest, aki meghökkentő választ adott.
Ismét találkozhatunk katonákkal és harckocsikkal a közterületeinken. Hivatalosan a kiemelt energetikai létesítményeket védik, valójában ugyanolyan eszköze ez az emberi félelem felkeltésének, mint az az AI-videó, ami egy magyar apa meggyilkolását mutatja be a fronton.
A humanitárius szempontból rendkívül problémás videókat az Orosz Védelmi Minisztériumtól és egy fura TikTok-csatornától szerezte be a magyar televízió.
A benzin eddig is drága volt, de csak azért, mert abból fizetik a rezsicsökkentést, hangzott el a Kormányinfón. Magyarország nem számol azzal, hogy Ukrajna lerohanja. És a szerdai „háborús” bejelentéseknek és döntéseknek semmi közük a választásokhoz. A 444 nem kérdezhetett.
Pár napon belül kétszer is elemezte az esélyeket a kormányfő. Értékelése alapján a Fidesz lényegében a kistelepülések és a munkások pártja lett, és sorsdöntő lesz, hogy az amúgy nem politizáló munkásokat meg tudják-e most szólítani.
A misszióban Magyarország és Szlovákia által delegált szakértők is részt vennének.
Mióta kijöttek a Medián nagy tiszás vezetést mutató számai, újra ellenséggé vált Hann Endre. A Deák által lobogtatott papíron 36.9-36.1-re vezet a Tisza, de a nyers táblázatot külső szemmel nehéz pontosan értelmezni.
A német lap arról szavaztatja olvasóit, hogy ki kell-e zárni Magyarországot az EU-ból.
Figyelmeztette a miniszterelnököt, hogy egy esetleges „hamis zászlós művelet” súlyos bűncselekmény lenne.
Egyre látványosabb, hogy a Fidesz és környezete kizárólag politikai álláspontja alapján ítél meg mindenkit, aki megszólal a nyilvánosságban, vagy éppen leigazol a Tisza Párthoz.
Mert a rendőrség feljelentésként értékeli a videóban elhangzottakat.
Pechesen indult a testületi ülés.
Az elmúlt szűk egy évben.
Régóta lehet tudni, hogy az amerikai és brit titkosszolgálatok előre tudtak arról, hogy Putyin meg akarja támadni Ukrajnát, és erről több alkalommal tájékoztatták az ukránok mellett az európai szövetségeseiket is. A Guardian minden korábbinál részletesebb cikkben mutatta be, hogyan figyelmeztett hiába a támadásról az MI6 és a CIA.
Az Antonio Tejero vezette puccskísérlet 45. évfordulójára a kormány feloldotta az ügy dokumentumainak titkosítását. Mindenki arra volt kíváncsi, mit árulnak el ezek I. János Károly király valódi szerepéről.
A nő 2019-ben jelentkezett, hogy elmondja, a 80-as években, amikor ő még kiskorú volt, bántalmazta őt nemcsak Epstein, de Donald Trump is.
„Mint minden tisztességes ember, én is megdöbbentem azon, amit Epsteinék bűncselekményeiről megtudtunk”.