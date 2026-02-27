A Katasztrófavédelem megerősítette, tényleg vittek külső helyszínre veszélyes anyagokat a gödi Samsung gyárból

A felügyeleti típusú, időszakos ellenőrzésekről – a jogszabályoknak megfelelően - valóban tájékoztatta a gödi Samsung gyárat a Katasztrófavédelem, a soron kívüli ellenőrzéseknél viszont nem volt ilyen, válaszolták a 444 kérdésére.

Utóbbi esetben a helyszínen, az ellenőrzés megkezdése előtt adtak tájékoztatást.

A Katasztrófavédelmet azután kerestük meg, hogy Magyar Péternek nyilatkozott egy alvállalkozóként dolgozó sofőr, aki arról beszélt, hogy előre tudtak a katasztrófavédelmi ellenőrzésekről a gyárban, ami előtt 20-50 teherautónyi veszélyes anyagot kellett elvinniük külső raktárakba, hogy ne büntessék meg a gyárat a többlet miatt.

A férfi arról beszélt, éveken keresztül olyan raktárakba vittek akkumulátorgyártáshoz szükséges anyagokat, amelyeknek ilyenek tárolására nem volt engedélyük. Az interjúban több vidéki várost is megnevezett.

Ezt a képet mutatták be az egyik raktárból az interjúban Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala

A Katasztrófavédelemtől megkérdeztük, hogy ellenőrizhették-e, hogy mennyi akkumulátorgyártáshoz szükséges anyag érkezett be, és ebből mennyi van a gyár területén (vagyis lehetőségük lett volna felfedezni, hogy elszállították az anyagokat), ha ellenőrizhették, találtak-e szabálytalanságokat, illetve rákérdeztünk a külső raktárakra vonatkozó állításokra is.

Ezekkel kapcsolatban általánosságban azt írták, ha a gyárban szabálytalanságot észleltek, akkor szankcionáltak.

„A hivatásos katasztrófavédelmi szerv a veszélyes szállítmányok ellenőrzése során megnövekedett szállítások észlelése esetén telephelyek ellenőrzését is végrehajtotta, szabálytalan tárolás miatt hatáskörében soron kívül intézkedett a biztonság megteremtésére és alkalmazta a jogszabály által előírt szankciókat.”

Vagyis megerősítették, hogy szállítottak ki veszélyes anyagot a gyárból. A Katasztrófavédelem válasza után pontosító kérdéseket küldtünk, a többi között arról, hogy mennyi soron kívüli ellenőrzést végeztek, ott milyen szabálytalanságokat találtak, hogy vették észre a megnövekedett szállítmányokat és melyik településeken találtak szabálytalanul tárolt anyagot, ezekre még várjuk a választ.

A nyilatkozat után rendőrségi eljárás indult, Magyar Péter szerint a sofőrt a Nemzeti Nyomozó Iroda hallgatta meg tanúként.