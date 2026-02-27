A választási bizottság szerint törvénysértő volt a hajdúböszörményi iskolában tartott Lázárinfó, ahol a fideszes jelölt kampányolt

A választási bizottság szerint törvényt sértett a fidesz Hajdú-Bihar megyei egyéni képviselőjelöltje (és történetesen az Agrárkamara elnöke), Papp Zsolt György, amikor február 23-én Lázár János építési és közlekedési miniszterrel közösen Lázárinfót tartott a hajdúböszörményi Széchenyi István Szakképző Iskolában, számolt be a Debreciner.

A Hajdú-Bihar megyei 6-os számú országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság (OEVB) pénteken megállapította, hogy Papp Zsolt György megsértette a választási törvény választás tisztaságára, az esélyegyenlőségre, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásról szóló alapelveit, továbbá megsértette a nemzeti köznevelési és a szakképzési törvényt is.

A választási bizottság 900 ezer forint bírságot szabott ki a politikusra, továbbá eltiltotta a további jogsértéstől. A bírság kiszabásakor a választási bizottság figyelembe vette a jogsértés súlyát és szándékosságát is.

Az iskolát fenntartó Északi Agrárszakképzési Centrum erről a Debrecinernek azt nyilatkozta, a rendezvény nem érintette a szakképző intézmény oktatási, képzési feladatellátásának időtartamát.

Csakhogy szakképzésről szóló 2019-es törvény 31. paragrafusa szerint szakképző iskolában semmilyen körülmények között nem lehet pártrendezvényt tartani: „a szakképző intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység nem folytatható”.

A lap magán a rendezvényen szembesítette ezzel Papp Zsolt Györgyöt is, akinek értelmezése szerint betartották a jogszabályokat, ugyanis szerinte nem oktatási helyiségben zajlott a rendezvény, az ingatlan többi része más helyrajzi és házszámon található, továbbá nincs oktatás a pártpolitikai rendezvénnyel egy időpontban.

Az OEVB határozata egyelőre nem jogerős, azzal szemben március 2-ig fellebbezhet Papp Zsolt György.