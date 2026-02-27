Az Egyesült Államok arra kéri állampolgárait, hogy azonnal hagyják el Izraelt az Irán elleni támadás veszélye miatt

Az Egyesült Államok engedélyezte a nem létfontosságú kormányzati dolgozók és családtagjaik távozását Izraelből, miközben egy Irán elleni csapás lehetősége egyre valószínűbbé válik. Az amerikai állampolgároknak „fontolóra kell venniük Izrael elhagyását, amíg még elérhetők a kereskedelmi járatok” – áll a Külügyminisztérium figyelmeztetésében, amely egyúttal az Izraelbe történő utazást sem javasolja.

A Gerald R. Ford repülőgép-hordozó Fotó: COSTAS METAXAKIS/AFP

A figyelmeztetés azután érkezett, hogy az Egyesült Államok és Irán között Teherán nukleáris programjának jövőjéről folytatott tárgyalások eredménytelenül zárultak, bár felmerült, hogy a jövő héten további egyeztetésekre kerülhet sor. Donald Trump amerikai elnök két repülőgép-hordozó csapásmérő köteléket állított készenlétbe Irán megtámadására arra az esetre, ha úgy ítéli meg, hogy Teherán nem veszi komolyan nukleáris tevékenységének befejezését.

A Külügyminisztérium figyelmeztetését kiegészítette az izraeli amerikai nagykövet, Mike Huckabee üzenete a nagykövetség dolgozóinak, amelyben arra kérte azokat, akik távozni szeretnének, hogy „még MA” tegyék meg. A helyi idő szerint 0:04-kor küldött e-mailben arra biztatta a munkatársakat, hogy bárhová foglaljanak repülőjegyet, ahol még tudnak.

A távozásra felszólítás akkor hangzott el, amikor Omán külügyminisztere, Badr al-Búszaidi – az amerikai–iráni tárgyalások kulcsfontosságú közvetítője – Washingtonba utazott, ami egyre inkább utolsó kísérletnek tűnt arra, hogy meggyőzze a Trump-adminisztrációt a visszafogottságról. Várhatóan tájékoztatja JD Vance amerikai alelnököt, és amellett érvel majd, hogy a tárgyalásokon elegendő előrelépés történt ahhoz, hogy indokolt legyen az óvatosság.

Látogatásának sürgőssége – órákkal azután, hogy csütörtök este Genfben lezárultak az amerikai–iráni tárgyalások – arra utal, hogy gyorsan akart fellépni azokkal szemben, akik katonai beavatkozás mellett érvelnek. Annak jeleként, hogy továbbra is jelentős nézetkülönbségek vannak a felek között, az iráni vezetés felszólította az Egyesült Államokat, hogy vonja vissza legkeményebb követeléseit. Az amerikai tárgyalók, Steve Witkoff és Jared Kushner, a tárgyalások után baljós módon nem adtak ki közleményt. A hírek szerint Vance az adminisztráció azon vezető tagja, aki leginkább ellenzi a katonai beavatkozásokat, és al-Búszaidi feladata meggyőzni őt arról, hogy egy gyors katonai csapás nem változtatná meg Irán alapvető tárgyalási álláspontját.

A Washington Postnak adott interjúban Vance azt mondta: „Az az elképzelés, hogy éveken át egy közel-keleti háborúban ragadunk, amelynek nem látszik a vége – ennek semmi esélye.” Hozzátette: nem tudja, hogy Trump támogatna-e egy katonai csapást.

Irán nem hajlandó lemondani a hazai urándúsítás jogáról, és vita van a magas dúsítású uránkészlete sorsáról is. Az Egyesült Államok és Irán jövő héten technikai szinten folytatná a tárgyalásokat Bécsben, miközben a NAÜ az ellenőrzés kérdésében játszana kulcsszerepet. (via The Guardian)