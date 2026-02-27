Az EU ideiglenesen hatályba léptette a Mercosur-egyezményt, a Fidesz és a Tisza egyaránt tiltakozott a lépés ellen

Az Európai Bizottság megkezdi a Mercosur-megállapodás ideiglenes alkalmazását – jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben pénteken. A lépésre azt követően került sor, hogy a két első Mercosur-ország, Uruguay és Argentína csütörtökön ratifikálta a Dél-amerikai Közös Piac és az EU közötti megállapodást, Brazília és Paraguay pedig várhatóan hamarosan követi őket.

Gazdák tüntetnek az Európai Parlament strasbourgi épülete előtt Fotó: FREDERICK FLORIN/AFP

Az Európai Tanács által január elején jóváhagyott megállapodás heves ellenkezést váltott ki több EU-s országban is. Január 21-én aztán az Európai Parlament bírósági felülvizsgálatra küldte a megállapodást, ezért Von der Leyen most is hangsúlyozta: az alkalmazás „természeténél fogva” ideiglenes, és az uniós szerződésekkel összhangban a megállapodás csak akkor köthető meg teljes mértékben, ha az Európai Parlament a hozzájárulását adta. A bizottsági elnök emlékeztetett: januárban az Európai Tanács felhatalmazta a bizottságot arra, hogy az első Mercosur-ország ratifikációját követően ideiglenesen alkalmazza a megállapodást.

A lépés ellen már tiltakozott a Fidesz és a Tisza Párt is, melyek már együtt szavaztak a megállapodás ellen is, a magyar gazdák érdekeire hivatkozva. Most a Tisza éles hangvételű közleményben nevezte elfogadhatatlannak a Bizottság döntését. A párt szerint ilyen horderejű döntést nem szabadna meghozni az Európai Parlament „érdemi jóváhagyása nélkül”, különösen úgy, hogy az EU bírósága még vizsgálja az ügyet. A párt azt írta, elsődleges céljuk a magyar gazdák védelme, ezért is elfogadhatatlan az, hogy „őket tisztességtelen dél-amerikai importtal sújtsák, miközben nálunk szigorúbb klíma- és állatjóléti szabályok érvényesek”. A közleményben felszólították továbbá a magyar kormányt is, hogy „hagyja abba a hisztériakeltést, és brüsszeli befolyását használja a magyar gazdák megvédésére” az Európai Tanácsban.

Győri Enikő fideszes képviselő Facebook-bejegyzésében pedig úgy fogalmazott, az ideiglenes alkalmazással „az Európai Bizottság végleg cserben hagyja a gazdákat és letér a demokrácia útjáról”. A Tisza egyébként a Mercosurral kapcsolatos álláspontja miatt saját EP-frakciójával is szembekerült: a Néppárt döntése értelmében hat hónapig nem szólalhatnak fel a plenáris üléseken, mivel a Tisza nem vett részt a Von der Leyen elleni januári bizalmi szavazáson, melyet a Mercosur-ügy miatt indított a Fidesz európai pártcsaládja, a Patrióták Európáért.

Von der Leyen most azzal érvelt a megállapodás mellett, hogy az 720 millió fős piacot hoz létre, számtalan lehetőséget nyit meg, és milliárdnyi vámot szüntet meg. Lehetővé teszi az európai kis- és középvállalkozások számára, hogy olyan piacokhoz és mérethatékonysághoz férjenek hozzá, amelyek korábban elérhetetlenek voltak számukra. Emellett stratégiai előnyt biztosít Európának egy éles versennyel jellemezhető globális környezetben. Ursula von der Leyen zárásként úgy fogalmazott: a Mercosur az évszázad első felének egyik legjelentősebb kereskedelmi megállapodása, amely mély politikai együttműködést teremt olyan partnerekkel, akik a nyitott és szabályokon alapuló kereskedelemben hisznek. Hangsúlyozta: a megállapodás az ellenálló képességről, a növekedésről és arról szól, hogy Európa maga alakítja a saját jövőjét. (via MTI, Telex)