Bárszékkel törte be a nyíregyházi polgármesteri hivatal ajtaját, tettét ittas állapotával indokolta

2026. február 26-án hajnalban érkezett a bejelentés a rendőrségre, mely szerint ismeretlen tettes a nyíregyházi polgármesteri hivatal bejárati ajtajának üvegét és rácsozatát egy bárszékkel éjjel betörte.

A rendőrök egy napon belül beazonosították a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 24 éves nyíregyházi F. T. A.-t. A férfit a rendőrök a vasútállomáson február 27-én elfogták, és rongálás vétsége elkövetésének megalapozott gyanújával kihallgatták. Vallomásában a bűncselekmény elkövetését beismerte, az okozott kár megtérítését vállalta. Tettét ittas állapotával indokolta. A gyanúsított szabadlábon védekezhet. (via Police.hu)