Donald Trump felvetette Kuba „baráti átvételének” lehetőségét

Donald Trump amerikai elnök pénteken felvetette Kuba „baráti átvételének” lehetőségét, és a Fehér Házban újságíróknak azt mondta, hogy Marco Rubio külügyminiszter „nagyon magas szinten” foglalkozik az üggyel.
„A kubai kormány tárgyal velünk, és nagy bajban vannak” – mondta Trump, miközben a Fehér Házból texasi útjára indult. „Nincs pénzük. Most semmijük sincs, de tárgyalnak velünk, és lehet, hogy lesz egy baráti átvétel Kubában.”
Amióta január 3-án amerikai kommandósok elrabolták Caracasból a venezuelai elnököt, Nicolás Madurót és feleségét, nemcsak Venezuela további sorsával kapcsolatban sok a kérdőjel, hanem az országgal szinte szimbiózisban élő Kubáéval is. Az amerikaiak nem engednek több venezuelai olajat abba a szigetországba, ahol már eddig is a működőképesség szélén táncolt az állam. A kubai rezsim még a Szovjetunió összeomlását is simán túlélte, de ilyen nehéz helyzetben még nem volt. Erről itt írtunk részletesen. (Reuters)
Három nappal az után, hogy elrabolták Venezuelából Nicolás Madurót és feleségét, úgy tűnik, ezen kívül egyelőre más nem változik az országban. A sokat szenvedett venezuelaiaknak az amerikai akciótól nem lett jobb, de legalább rosszabb sem. Ez Washington eddigi latin-amerikai beavatkozásaihoz képest pozitív mérleg.
A kubai rezsim még a Szovjetunió összeomlását is simán túlélte, de olyan nehéz helyzetben még nem volt, mint amilyenbe Nicolás Maduro elrablása után került. Csak az a gond, hogy a szigetországban gyakorlatilag nem maradtak tettre kész fiatalok, aki bedönthetnék a rendszert.