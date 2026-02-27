Elindultak a tehervonatok a 800 milliárd forintos Budapest–Belgrád vasútvonalon

Ma hajnalban elindult a rendszeres teherforgalom a Budapest–Belgrád vasútvonalon – jelentette be közösségi oldalán Hegyi Zoltán, a MÁV vezérigazgatója. Ezzel a pályaépítés és az infrastruktúrafejlesztés után a zárt tesztek időszaka is lezárult. „A mindennapos teherforgalommal immár élesben, valós forgalmi körülmények között tesszük próbára az újjáépült 150-es vasútvonalat, mielőtt a személyforgalom is visszatérhet rá” – írja Hegyi, hozzátéve, „az összes mérés és pályapróba igazolta, hogy a vonal megfelel minden olyan infrastrukturális és közlekedésbiztonsági feltételnek, ami a tehervonatok közlekedtetéséhez szükséges.”

A vezéigazgató kifejti, a 150-es vasútvonal felújítása az elmúlt évek legnagyobb vasúti beruházása volt Magyarországon, „a Ferencvárostól a kelebiai magyar–szerb határállomásig vezető 160 km-es régi, rossz minőségű, egyvágányos vasútvonal helyén egy végig kétvágányú, 160 km/h sebességgel járható vasútvonal épült a legkorszerűbb utasforgalmi létesítményekkel”.

Az első tehervonat a Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán Forrás: Hegyi Zoltán fb-oldala

A személyforgalom korábbi információk szerint március végén indulhat meg – most nem írt dátumot a vezérigazgató –, egy jegy a két főváros között a szerbek szerint 32, az országgyűlési választásokra készülő kormánypárti magyar politikusok szerint 25 euróba kerülhet majd.

A Budapest–Belgrád vasútvonal korszerűsítéséről még 2014-ben döntött a kormány, a beruházást a kínai Egy övezet, egy út kezdeményezés mintaprojektjeként jelentették be. A magyar részről több mint 800 milliárd forintba kerülő beruházás 85 százalékban kínai hitelből valósult meg, ebből épült ki a magyar szakasz. Az építkezéssel Mészáros Lőrinc és Orbán Győző is jól járt.