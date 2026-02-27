Fenyegetésekkel és nyílt zsarolással venné rá a Pentagon az egyik legnagyobb amerikai AI-céget, hogy adjon szabad hozzáférést a fejlesztéseihez

Magyar idő szerint péntek késő este jár le az az ultimátum, amit az amerikai kormány adott az egyik legismertebb és legnagyobb AI-startupnak, a Claude-ot fejlesztő amerikai Anthropicnak.

Az Anthropic eddig kéne hogy beleegyezzen abba, hogy a Pentagon szabadon használhassa a 380 milliárd dollár értékű vállalat AI-modelljét katonai célokra. Ha nem születik meg a megállapodás, akkor a védelmi minisztériumról Trump második ciklusában háborús minisztériumra átnevezett Pentagon fenyegetése szerint egyrészt bevethetik a hidegháborús időszakból származó Védelmi Termelési Törvényt, ami lehetőséget ad a kormánynak, hogy nemzetbiztonsági okokra hivatkozva kvázi államosítsák a vállalat termékeit, vagy pedig az Anthropicot az ellátási láncokra nézve kockázatosnak minősíthetik, azaz a vállalat elbukhatja az összes kormányzati szerződését.

A híressé vált jelenet, amikor az indiai miniszterelnök mellett Sam Altman és az Anthropic vezetője, Dario Amodei nem volt hajlandó megfogni egymás kezét
Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Hogy a két fenyegetés között feszültség van, az sokaknak feltűnt: a Pentagon jelenleg egyszerre fenyegeti azzal a céget, hogy bukhatják a kormányzati megrendeléseiket, illetve hogy erővel érik el, hogy ezután is használhassák a fejlesztésüket.

