Irán vállalná, hogy nem állít elő atomfegyvert, cserébe a szankciók teljes feloldását kéri az amerikaiaktól

Az Egyesült Államok és Irán között csütörtökön, Genfben lezajlott egyeztetések bizonyos kérdésekben egyetértéshez vezettek, más ügyek azonban lezáratlanok maradtak, a következő héten újabb fordulóra kerül sor, közölte Abbász Aragcsi, Irán külügyminisztere a tárgyalások után. Egy magas rangú amerikai tisztségviselő az Axiosnak azt mondta, a tárgyalások pozitívak voltak, de további részleteket nem közölt.

A Badr Abuszaidi ománi külügyminiszter közvetítésével zajló genfi egyeztetéseket a Trump-adminisztrációban a diplomácia utolsó esélyének tekintik, mielőtt az amerikai elnök eldöntené, hogy katonai csapásokat mérjen-e a perzsa államra.

Csütörtökön két menetben, délelőtt és délután is több órán át tárgyalt Trump két különmegbízottja, Steve Witkoff és Jared Kushner Abbász Aragcsi iráni külügyminiszterrel. Az irániak délelőtt az Axios szerint bemutatták a nukleáris megállapodás régóta várt tervezetét, ezen a megbeszélésen elvileg Raphael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatója is jelen volt.

Kushner, Witkoff és Abuszaidi Fotó: -/AFP

Egy iráni tisztségviselő a délelőtti forduló után az Al-Jazeerának azt mondta, Irán elutasította az urándúsítás végleges leállítására, a nukleáris létesítmények leszerelésére és az uránkészletek átadására vonatkozó követeléseket, de vállalta a készlet alacsony dúsítási szintre történő csökkentését a NAÜ felügyelete mellett. A CNN úgy tudja, a perzsa állam kész rögzíteni, hogy nem állít elő atomfegyvert, de cserébe a szankciók teljes feloldását kéri az amerikaiaktól.

Nagy kérdés, hogy ez elég lesz-e Trumpnak, és hogy milyen következtetéseket von le Witkoffék tájékoztatásából, akik a délelőtti kör előtt az Axios tudomása szerint még csalódottak voltak.

Trump e heti beszédében az amerikai kongresszus előtt kijelentette, Iránnak világosan ki kell mondania, hogy nem akar atomfegyvert. Irán mindeközben régóta állítja, hogy eleve nincsenek ilyen ambíciói.