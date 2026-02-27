Janaf: Magyarország és Szlovákia ellátásbiztonsága nincs veszélyben

„Magyarország és Szlovákia ellátásbiztonsága nincs veszélyben. A JANAF-on keresztüli útvonal létezik, már használatban van, és elegendő kapacitással rendelkezik olajellátási igényeik kielégítésére. Ezt maga Magyarország is megerősíti, amely most a teljes szállítást a JANAF-on keresztül kéri, jóllehet korábban indokolatlanul azt állította, hogy ilyen kapacitás nem áll rendelkezésre” - olvasható a horvát Janaf közleményében.

Mint írják, az elmúlt héten és ezen a héten már jelentős mennyiségű, szankciós korlátozás alá nem eső olajat szállítottak a magyar MOL vállalat számára, és április elejéig további összesen hét tanker érkezése várható.

Megerősítették, hogy Horvátország energetikai infrastruktúrája készen áll, megbízható és rendelkezésre áll az ellátás biztosítására.

Az Adria-kőolajvezeték, amin a MOL és a horvát JANAF az Adriáról érkező olajjal válthatná ki az orosz kőolajat Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

„Mindezek fényében elvárjuk, hogy a Magyarországot és Szlovákiát érintő beszerzési és szállítási döntések jogszerűségi és szankciós megfelelési szempontok alapján szülessenek meg, ne pedig nyomásgyakorlás vagy ultimátumok hatására” - írják.

Hozzátették, hogy „amennyiben orosz eredetű kőolajra vagy Oroszországhoz köthető szervezetekre vonatkozó kérelmek merülnek fel, azok kizárólag az uniós és az OFAC-szankciók szigorú kritériumrendszerének keretei között, teljes körű jogi felülvizsgálat, egyértelmű felelősségi viszonyok és maximális átláthatóság mellett vehetők figyelembe”.

Szerdán született megállapodás a MOL és a Janaf között a hosszú távú kapacitástesztek feltételeiről. Ezek között szerepelt az is, hogy a Janafnak át kell engednie a nem szankcionált orosz szállítmányokat.

Miközben a magyar kormány az ukránokat vádolja a Barátság vezeték politikai okokból való leállításával, és katonákat vezényel ki a Mol-hoz, az ukránok napokkal ezelőtt ezt a szállítási útvonalat ajánlották alternatívaként – az EU-n keresztül – Magyarországnak és Szlovákiának. Arról tavaly már nyáron írtunk a 444-en, hogy a Mol az orosz függés megszüntetésére hivatkozva az Odessza–Brodi vezetékért lobbizik az Európai Uniónál. Az egyre vehemensebb magyar–horvát olajvita hátterét ebben a cikkünkben elemeztük részletesen.