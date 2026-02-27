Kamu videóval riogatta a követőit Gyopáros Alpár kormánybiztos

Amikor a mesterséges intelligenciával már korlátlan mennyiségben és mélységekben lehet hangulatkeltő videókat gyártani, érthetetlen, hogy miért próbál valaki még 2026-ban is kontextusából kiragadott felvételekkel választókat manipulálni. Azonban Gyopáros Alpár kormánybiztos, a propagandatrendekkel és a lebukás veszélyével dacolva, egy olyan felvétellel akart a migráció veszélyeire figyelmezteni, amin valójában a nepáli kormányellenes tüntetések láthatók 2025-ből.

Gyopáros Alpár a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, a Fidesz képviselőjelöltje Fotó: Németh Dániel/444

„Illegális migráció = káosz. Nálunk rend van. És rend is marad. A Fidesz a biztos választás!” - írta Gyopáros a videó mellé, amin első ránézésre annyit látni, hogy fiatalok randalíroznak egy díszes palotában. A kormánybiztostól semmiféle kapaszkodót sem kapunk, amivel meg lehetne állapítani, melyik palotát verhették szét. Mindenesetre a náluk-nálunk névmások szembeállításából arra következtethetünk, hogy nem a batidai vadászkastélyt vagy a hatvanpusztai majorságot dúlták fel. Gyopároshoz hasonlóan Nyerges Csenge megafonos influenszer szintén felháborodva osztotta meg a videót, ő is úgy állította be a képsorokat, mintha valahol bevándorlók garázdálkodtak volna: „Ezek az emberek semmit nem tudnak, csak pusztítani, szóval köszönjük, mi Magyarországon jól megvagyunk a migránsok nélkül!”

Semmi köze a migrációhoz

Szerencsére nem Gyopáros Alpár az első politikus a világon, aki ezzel a felvétellel próbálja riogatni a választókat. Tavaly októberben az X-en egy japán nyelvű posztban ezzel az üzenettel jelent meg ugyanez a videó: „A más országok kultúrájával szembeni intolerancia nem áll meg. Vajon mikor lesz Japán is olyan, mint Európa?” A távol-keleti hozzászólók többnyire arra tippeltek, hogy Versailles-ban vagy Párizsban játszódhattak le a jelenetek. Végül a japán Konzervatív Párt politikusa, Haruo Kitamura januárban nagyjából ugyanazzal az üzenettel osztotta tovább, mint a magyar kormánybiztos: „Ha most lépünk, még éppen időben vagyunk.”

Ezután a Japan Fact-Check Center (JFC) megvizsgálta, hol készült a terjedő videó. A belső terek és berendezések alapján arra jutottak, hogy a vandál jelenetek helyszíne a nepáli kormány központja, a katmandui Szinga Durbar palota állami csarnoka lehet, ahová tavaly szeptemberben törtek be a kormányellenes tüntetők. A palotát bemutató anyagban találtunk is egy képet a terem eredeti állapotáról.

Ez volt a palota legnagyobb és legdíszesebb szalonja. Gyopáros kormánybiztost is az téveszthette meg, hogy az építőket erősen inspirálhatta az európai paloták világa: a padlózatot olasz márvány borította, a színes tükrök Belgiumból, a muranói kristálycsillárok Olaszországból, az ólomüveg ajtók pedig Angliából érkeztek. Ahogy a bútorokat is Európából hozatták.

Mindenesetre a nepáli megmozdulásoknak semmi köze sem volt a bevándorláshoz, a tüntetések eredetileg azért robbantak ki, mert a nepáli kormány be akarta tiltani a közösségi médiát, majd gyorsan korrupció- és rendszerellenes zavargásokba csaptak át. Szeptember 9-én az egész épületet felgyújtották.

A lándoló Szinga Durbar palota 2025. szeptember 9-én Fotó: PRABIN RANABHAT/AFP

Egyébként Nepálnak inkább a kivándorlással van gondja, az országban élő külföldiek száma kevesebb mint 500 ezer, míg a külföldön élő nepáliak száma ennek az ötszöröse. Többségük Indiába, Malajziába és a Közel-Keletre vándorolt ki.

Magyarországon hasonlóan kamu, kontextusukból kiragadott videók a 2018-as kampány alatt árasztották el a közösségi oldalakat. Akkor a Facebookon és a Youtube-on hirdetésként futottak olyan hangulatkeltő videók, amiken nem fehér, főleg közel-keleti vagy afrikai származású emberek voltak a rendbontók. Akkoriban a TV2 híradója, a Tények és az Origo is ilyen felvételeket terjesztett. Például az Origo kampányvideóján „EURÓPA 2017” felirat alatt fekete fiatalok ütnek meg egy idős nőt, és az eredetileg hang nélküli videó alá „Allahu Akbar” üvöltést és robbanáshangokat vágtak. Csakhogy a felvételeknek köze sem volt az iszlámhoz vagy a bevándorláshoz, ez például 2015-ben, az amerikai Nebraskában készült.