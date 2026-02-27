Keir Starmer újabb pofont kapott, ezúttal egy hagyományosan munkáspárti körzetben veszített választást a pártja

Keir Starmer, a brit Munkáspárt vezetője ultimátummal néz szembe a saját pártja részéről, miután a Zöldek történelmi győzelmet arattak a Gorton és Denton kerületi időközi választáson. Hannah Spencer, helyi vízvezeték-szerelő és zöldpárti tanácsos egy olyan kerületben tudott nyerni, ahol legutóbb 13 ezer szavazattal nyert a munkáspárti jelölt.

Hannah Spencer és a pártelnök, Zack Polanski Fotó: PAUL ELLIS/AFP

A vereség különösen súlyos volt, mivel a térség majdnem egy évszázada munkáspárti mandátumot adott, és a párt még a választás napján is győzelmi reményekkel számolt. A párt jelöltje azonban csak a harmadik helyen végzett, mivel a jobboldali-populista Reform UK jelöltje is megelőzte.

Az eredmény feszültséget váltott ki a párton belül: bár csak néhány képviselő követelte nyíltan Starmer távozását az eredmény után, még a lojális miniszterek is azt mondták, hogy a Zöldek előretörése miatt a miniszterelnöknek foglalkoznia kell a baloldali Munkáspárti szavazók elvándorlásával. Angela Rayner, a volt alelnök és a párt baloldali szárnyának kulcsfigurája éles hangú kommentárjában „ébresztőként” értékelte az eredményt.

Starmer azonban nem mutatott hajlandóságot az irányváltásra: a Zöldeket az „extrém baloldal brit megfelelőjének” nevezte, és úgy vélte, nem tudnák megismételni az időközin elért sikert egy általános választáson. A miniszterelnök szerint az eredmény „csalódást keltő”, de „harcolni fog a politikában a szélsőségek ellen”, mind a bal-, mind a jobboldalon, amelyek „szét akarják szakítani országunkat”. Az egyébként is rengetegett támadott miniszterelnök helyzete különösen bizonytalan, amióta kiderült, hogy 2024 decemberében azt a Peter Mandelsont nevezte ki az Egyesült Államokba akkreditált nagykövetnek, akiről számos súlyosan terhelő részlet szerepel az Epstein-aktákban.

A győzelem a Zöldek számára történelmi jelentőségű, hiszen nemcsak első időközi választási sikerüket hozta, hanem a pártot alternatív politikai erőként is pozicionálta, és most először tudtak nyerni Észak-Angliában. Spencer győzelmi beszédében hangsúlyozta, hogy alternatívát kínáltak a „milliárdosok zsebének tömésével” szemben, és a helyi közösség szolidaritását emelte ki. A párt vezetője, Zack Polanski szerint a győzelem azt mutatja, hogy pártja számára már nincsenek „tiltott területek”. Polanskiról itt olvasható cikkünk. (via The Guardian)