Két év alatt 100 ezer dolgozó tűnt el a magyar munkaerőpiacról

Újfent kellemetlen munkaerőpiaci adatot tett közzé a Központi Statisztikai Hivatal, ami szerint a 15-74 éves korosztályban a 2025. november-2026. január háromhavi átlagban 4,628 millió volt a foglalkoztatottak száma. Ez 68 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban, és nagyjából 4,5 éves mélypontot jelent.

Ennél kevesebb dolgozó ugyanis a covid-járvány hazai lecsengése idején, 2021 kora nyarán volt. A covid előtti foglalkoztatottsági szintet nagyjából 2021 nyarára sikerült visszaépíteni, ami után lassú, kétéves foglalkoztatottság-bővülés követte. A csúcsot 2023. szeptember-november hozta el, ekkor közel 4,3 millióan dolgoztak Magyarországon. Ezt két év alatt sikerült azonban teljesen leépíteni, és ott tart a munkaerőpiac 2025 végén, 2026 elején, mint a covid legvégén, majdnem öt évvel ezelőtt.

A trend pedig egyáltalán nem ad okot optimizmusra, hiszen már 2025 első felében sem alakultak úgy a számok, mint az a munkaerőpiac szezonalitása alapján elvárható lenne. Vagyis tavasszal, nyár elején a megnyíló építőipari és mezőgazdasági munkalehetőségek miatt látványosan emelkedik a foglalkoztatottság, ez néhány hónap csúszással jelent meg a statisztikában. Aztán egy stagnálás után masszív lejtmenet kezdődött. Nyár végétől mostanáig 50 ezer foglalkoztatottat veszített a piac, miközben az előző években ez az időszakos veszteség 20 ezer fő körül mozgott. A 2023-as csúcshoz képest így már eléri a 100 ezer főt a létszámcsökkenés.

A KSH szerint a hazai elsődleges munkaerőpiacon 4, 444 millióan dolgoztak, mely 81 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért szinttől. A közfoglalkoztatottak létszáma 76 ezer fő, a külföldön dolgozóké pedig 108 ezer fő volt.

Mindezzel párhuzamosan a munkanélküliség is emelkedett, a ráta 4,6 százalék volt, miközben egy évvel ezelőtt még csak 4,3 százalékos munkanélküliséget regisztrált a KSH. A folyamatok arra engednek következtetni, hogy a gazdaság évek óta tartó stagnálásából eredő problémák hatása lassan a munkaerőpiacon is megmutatkozik.

A hivatal közlése szerint egyébként a munkakeresés átlagos időtartama 12,2 hónapot vett igénybe, egy évvel ezelőtt 12,1 hónap volt ez az idő. Jelentősen csökkent viszont azon munkanélküliek aránya egy év alatt, akik 3 hónapnál rövidebb ideje keresnek állást, 43,7 százalékról 37,1 százalékra, illetve némileg csökkent azok aránya, akik már legalább egy éve nem találnak munkát maguknak, 36,1 százalékról 35,8-ra.