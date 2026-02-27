Kreatív KDNP-s csúcsformában – még soha senki nem olvasott fel kérdéseket úgy, ahogy Rétvári Bence tette Pintér belügyminiszterrel közös fórumán

Abszurd trükkel érte el Rétvári Bence államtitkár, a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselőjelöltje, hogy Pintér Sándor belügyminiszternek ne az újságírók kérdéseire kelljen válaszolnia, derül ki a Telex videójából. A lap aktuális kérdésekkel szembesítette volna a csütörtök este Aszódon kampányoló Pintért – de jött Rétvári Bence, és tényleg új szintre emelte az elhárítás művészetét. Amennyiben egyszerűen nem azokat a kérdéseket olvasta fel, amiket az újságírók cédulákra írtak.
A sajtó már a helyszínre érkezésekor igyekezett szóra bírni a minisztert, de akkor azzal szerelték le, hogy a fórumon mindenki kérdezhet írásban, és a végén lesznek válaszok.
A Telex olyanokat akart firtatni, hogy
Rétvári kreativitása utóbbi esetében érte el a csúcsát, ezt ugyanis így olvasta fel:
Mi történik akkor, ha egyik párt nyer, másik párt nyer, azt hiszem, a Fidesz–KDNP a biztos választás, itt mindenki tudja, mi történik akkor, amikor a Fidesz indul a választásokon, a Tisza még nem indult, igazából a veszélyt abban látjuk, hogy ha a Tisza kikap a választásokon, akkor mi történik, hogyan reagál erre, baljós sejtelmeink vannak, olyan agresszivitást, hergelést látunk a Fidesz–KDNP szavazóival szemben, amilyenre még nem volt példa, ezért nagyon veszélyes, milyen káosz, erőszakos utcai jelenetek mögött állna a Tisza, ha 12-én kikap, akkor vajon 13-án a választóit arra fogja ösztönözni, hogy békésen fogadják el a választások eredményeit, vagy olyan forgatókönyvet fogunk látni, mint Ukrajnában, amikor erőszakhullám követte a választást, a vesztes párt az utcán próbált kaotikus állapotokat előidézni.
Erre már Pintér is visszakérdezett, azzal, hogy: Mi a kérdés?
A performansz egy pontján az RTL riportere fel is állt, mondván, nem azt kérdezte, amit az államtitkár felolvasott, ekkor némi szócsata után Pintér elmondta, hogy szerinte mi mindent tett a kormány a cigányságért.
Volt véletlenül olyan kérdés is, amit nem mismásolt el Rétvári, ez arra vonatkozott, hogy megtámadhatja-e Ukrajna Magyarországot, amire Pintér azt mondta: „Nagyon nehéz kérdés, de én azt gondolom, hogy nem. NATO-tagország vagyunk, Ukrajna egy NATO-tagot meggyőződésem, hogy nem fog megtámadni. De mindig van egy de. Ha valaki, aki nem kormányzat irányítás alatt áll, megkísérelne ilyet, azt várni fogjuk.”
A fórum után az újságírók tovább küzdöttek, és szóvá tették, hogy Rétvári nem a kérdéseiket olvasta fel, amire az államtitkár azzal reagált, hogy ez nem olyan fórum, mint a Tisza rendezvénye, ahonnan erőszakkal vezetik ki verőemberek az újságírókat, itt mindenkit szívesen láttak. „Ez egy olyan fórum volt, ahol minden sajtóorgánum feltehette a kérdését, mert nincsen tabukérdés” – mondta.
Fábián Tamás a Telex részéről még sokadszor is szerette volna megkérdezni az autójába beszálló Pintért, hogy mit érzett Lázár János nyugdíjazós kijelentése hallattán, mert erre sem válaszolt, ekkor azt mondta, „dehogy nem válaszoltam, olvassa el a 444-et”.