Kulcsár Edina gyerekkora óta retteg a háborútól, volt alkalma kipróbálni, milyen

Kulcsár Edina megosztott egy videót a közösségi médiában, amiben többek közt arról beszél, egy forgatáson volt alkalma kipróbálni, milyen a háború.

Egészen pontosan azt mondja:

„Egy forgatásnak köszönhetően volt alkalmam belelátni, hogy milyen lenne a háború. Bár nyilván egy éles helyzet ettől ezerszer rosszabb. Igazából belegondolni is hátborzongató számomra. Állandóan készenlétben lenni, elesetteket látni és rettegni, hogy viszontlátom-e még a családom. Én gyerekkorom óta rettegek a háborútól. Borzalmas a tudat, hogy nem tudok mindenkit megvédeni, de próbálok nem gondolni rá, és csak a boldog pillanatokra fókuszálni. Ahogy önfeledten futkározok a gyerekekkel, és ahogy biztonságban sétálunk az utcán. A boldog együtt töltött idő számomra mindennél fontosabb, és hogy közösen minden apró, ám annál örömtelibb pillanatot meg tudjunk élni. Számunkra a jelenlegi helyzet természetes, és remélem, hogy ez így is marad, hogy a gyerekeink békében tudjanak felnőni.”

A videóban Kulcsár szovjet egyenruhának látszó jelmezben, véresre sminkelt arccal ide-oda rohangál fegyverrel, a kezeit melengeti egy tűznél, sebesült katona mellett guggol, látszik egy robbanás is. Majd amikor áttér a szöveg a boldog pillanatokra, már az egyik kisgyerekével pózol a liftben, az önfeledt futkározós félmondatnál önfeledten futkározik a gyerekeivel, ahogy a biztonságban utcán sétálást utcán sétálós képsorok egészítik ki, a boldog együtt töltött időt pedig hatalmas kacagások a gyerekekkel és G.w.M. néven futó jelenlegi párjával, Varga Márkkal.

A videóhoz írt posztban az influenszer azt is kiemeli:

„Nekem a biztonság mindennél fontosabb. A családom az életem, a gyerekeim nyugalma az első. Minden döntésemet ez határozza meg mindig is így volt, és így is marad.”

Az sajnos nem derült ki, hogy a forgatás, amin Kulcsárnak volt lehetősége bepillantani a háború celluloidra álmodott verziójába, pontosan milyen célt szolgál, ahogy azt sem részletezte, hogy mely döntéseit határozza meg az, hogy a biztonság mindennél fontosabb.*

Kulcsár Edina tavaly szeptemberben a DPK-k történetének első offline találkozóján édesanyaként beszélgetett Szabó Zsófival a Papp László Sportarénában. A Fidesz egyébként erre a választásra „A biztos választás” szlogennel kampányol.

Kulcsár Edina és Szabó Zsófi Fotó: Patrióta/Youtube

*FRISSÍTÉS: Olvasónk jelezte, hogy Kulcsár Edina még a 2014-es Drága Elza! című háborús film pár évvel későbbi DVD-kiadásához készített extra rövidfilmben alakított haditudósítót, itt egy cikk 2017-ből, amiben arról beszél, akkoriban mitől ijedt meg.