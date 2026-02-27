Leadta országos listáját a Mi Hazánk

A Mi Hazánk február 27-én pénteken leadta országos listáját és az ahhoz szükséges ajánlásokat - jelentette be a Nemzeti Választási Bizottság épülete előtt tartott budapesti sajtótájékoztatóján Toroczkai László.

A párt elnöke azt mondta, mind a 106 egyéni választókerületben is összegyűjtötték a szükséges (minimum 500) ajánlásokat, így mindenütt indítanak önálló jelöltet. Arra reagálva, hogy egyes pártok küzdenek az ajánlásgyűjtéssel (mi például itt írtunk erről), Toroczkai azt mondta, a Mi Hazánk még soha nem volt ennyire eredményes.

Ennek alátámasztásaként elmondta, négy évvel ezelőtt csak a második héten adták le a listájukat, most viszont az első hét végére megtették ezt (az ajánlásgyűjtés múlt hét szombaton kezdődött el), és 2022-ben négy választókerületben nem is indítottak egyéni jelöltet.

A Mi Hazánk listájának első 20 helyén Toroczkai László pártelnök, Dúró Dóra elnökhelyettes, Apáti István alelnök, Novák Előd alelnök, Borvendég Zsuzsanna EP-képviselő, Dócs Dávid alelnök, Szabadi István pártigazgató, Pakusza Zoltán alelnök, Lantos János, a párt munkavállalók érdekképviseletével foglalkozó munkacsoportjának vezetője, Fiszter Zsuzsanna kazincbarcikai önkormányzati képviselő, Kispalkó Szilveszter, a Mi Hazánk nemzetpolitikai kabinetjének elnöke, Kisberk Szabolcs kommunikációs igazgató, László Attila Tibor Pilis város polgármestere, Bartal András fővárosi alelnök, Balog Csaba fővárosi elnök, Varga Tamás pécsi önkormányzati képviselő, Nagy Zoltán Hajdúböszörmény volt alpolgármestere, Bartha Barna, a párt Pest vármegyei elnöke, Binder Csaba, a párt ifjúsági szervezetének vezetője és Földesi Mihály, a párt politikusa szerepel.

Toroczkai jelezte: Borvendég Zsuzsanna szerepeltetése szimbolikus, a politikus ugyanis a továbbiakban is EP-képviselő szeretne maradni.