Már csúcsra pörgött a kampány, pedig még csak február van: katonák járőröznek a Mol létesítményei környékén

Miután Orbán Viktor szerdán bejelentette, hogy a kormány a kiemelt energetikai létesítmények közelébe katonákat és a támadások elhárítására szükséges eszközöket is telepít, ki is gördültek a harckocsik a laktanyákból, a MOL Petrolkémia Zrt. pedig tájékoztatta alkalmazottait, hogy mostantól érzékelni lehet a honvédség jelenlétét az üzemekben.

Fotó: Szalay-Bobrovniczky Kristóf Facebook

A kormány elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmét. Az intézkedés a MOL több létesítményét is érinti, de a megerősített védelem nem befolyásolja az üzemmenet-folytonosságot. A tegnapi napon a honvédség megkezdte a bejárást többek közt a DUFI-ban és MPK-ban (a telephely déli része, az egykori TIFO-t érinti az Intézkedés), de hamarosan felmérik a csurgói és a fényeslitkei infrastruktúrát is

– írja Mezzey Péter termelési igazgató, aki a szerkesztőségünkhöz is eljutott körlevelében hozzáteszi, hogy a honvédség jelenlétét a Dunai Finomítóban (DUFI), a tiszaújvárosi finomítóban (MPK) és Algyőn is „érzékelni lehet.” Mindenkit megnyugtat azonban, hogy a katonák járőrözni fognak a kijelölt létesítmények környékén, „de kizárólag őrzés-védelmi céllal. Az intézkedés a mindennapi munkát és az üzemmenet-folytonosságot nem érinti, és a mindennapi tevékenység a MOL Biztonság csapatának előzetes engedélyével történik.”

A TikTokra már csütörtökön több videó is felkerült, amelyeken Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések utcáin átrobogó harckocsik láthatók. Sőt, Szalay-Bobrovniczky Kristóf védelmi miniszter is hozzátette a magáét a propagandához, amikor fotókkal illusztrált Facebook-posztban számolt be róla, hogy „a Magyar Honvédség erői reggel megkezdték a katonai kitelepülést az első 20 kritikus energetikai végpontra.”

Meg kell azonban jegyezni, hogy a kormányon belül sincs összhang a fenyegetésről, hiszen a miniszter arról ír, „a Védelmi Tanács értékelése szerint ugyanis Ukrajna megtámadhatja a magyar energiarendszer működését”, addig a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely határozottan állította, a kormány közvetlen katonai támadással nem számol Magyarország a területe ellen, ezért nem fordult a NATO-hoz, hogy konzultációt kérjen a washingtoni szerződés 4. cikkelye értelmében. Sőt: a terrorfenyegetettség mértékét sem emelték.

Ebből a cikkünkből részletesen is kiderül, hogy egyetlen miniszter sem mondott semmit, ami alátámasztaná, hogy Ukrajna bármire készülne a kritikus infrastruktúrával szemben. Ebben a cikkben pedig azt fejtjük ki, hogy a honvédség kivezénylése valójában ugyanolyan eszköze az emberi félelem felkeltésének, a fideszes propagandának, mint egy magyar apa meggyilkolását bemutató mesterségesintelligencia-videó vagy a magyar köztévé híradójának szinte minden egyes perce.