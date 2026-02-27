Nagy területen ég a szemét a soroksári hulladékfeldolgozó üzemben

Nagy területen, mintegy százötven köbméteren ég a szemét egy hulladékfeldolgozó üzemben, a XXIII. kerületi Ócsai úton péntek délután, olvasható az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján.

A katasztrófavédelem délután 4 körül egy újabb közleményben arról számolt be, hogy a tűzoltók négy vízsugárral és öt vízágyúval megakadályozták a lángok továbbterjedését.

A fővárosi hivatásos egységek mellett Zuglóból, Dél-Pestről, Fótról érkeztek önkéntes tűzoltók a munkálatokhoz, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat, majd vezetési törzs irányítása mellett dolgoztak a tűz elfojtásán. Hat munkagéppel megkezdték a szemétkupacok szétbontását, és vízsugarakkal védték a területen álló csarnoképületet. A tűzoltók elhúzódó munkálatokra készülnek, írták.