Orbán a Mercedes fejlődésével dicsekedett, de az AfD listavezetője másként gondolja

Németországban március 8-án, Baden-Württembergben kezdődik az idei tartományi választások sorozata, az előzetes mérések alapján tovább erősödhet a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD).

A felfokozott hangulatban a helyi közszolgálati tévében vitatkoztak a listavezetők, és ahogy arra egy olvasónk felhívta a figyelmet, a vitának volt magyar vonatkozása is - ha csak érintőlegesen is.

Az AfD listavezetője, Markus Frohnmaier ugyanis a vita egy pontján azt mondta:

„Azt akarom, hogy az A-osztályt ismét Rastattban gyártsák, ne Magyarországon.”

Frohnmaier arra utalt, hogy a Mercedes-Benz 2026 második negyedévétől költségcsökkentési és gyártáshatékonysági okokból Magyarországra tervezi helyezni az A-osztály gyártását, amelyet 1997 óta a rastatti üzemben gyártanak.

Váratlan beleszállás ez az AfD részéről a magyar gazdaságba, pláne, hogy a Fidesszel baráti viszonyban álló AfD társelnöke, Alice Weidel a minap is még arról beszélt, szerinte Orbán Viktor jelenti az egyetlen garanciát arra, hogy Ukrajna ne csatlakozzon az Európai Unióhoz.

Orbán Viktor épp csütörtökön jelentkezett be a Mercedes-Benz kecskeméti üzeméből, ahol a vállalat eredményünnepén mondott beszédet.

„...egyáltalán nem csoda, hogy a nemzeti kormány és a Mercedes-Benz két évtizeddel, tíz-egynéhány évvel ezelőtt egymásra talált, és ebből egy valódi sikertörténet született. És ha jól értem az Önök köszöntőbeszédeit, akkor a gyár jelenleg is bővítés alatt áll, és itt nemsokára új gyártás indulhat, és ezzel meg fogja duplázni a kapacitását...”

Ezt egyébként a péntek reggeli interjújában is kiemelte, sőt, azt is hozzátette, hogy további 3000 munkavállalót toboroznak is.