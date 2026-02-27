Orbán Viktor: Engem Kecónak hívtak

A miniszterelnök Facebook-oldalán megjelenet egy 104 másodperces videó, amin Orbán Viktor éppen Martonvásáron kampányol.
Orbán mindig akkor a legszórakoztatóbb, amikor élete legnagyobb szenvedélyéről, a labdarúgásról beszél (ajánlom a trollfocis és a Bognár György-ös beszélgetést), és szerencsére most is volt erről két sztorija:
Orbán beszélt arról is, hogy egy csákvári szabólegény meg akarta ölni Ferenc József császárt, de a kése megakadt a császár kemény gallérjában. Az igazi újdonság azonban az volt, hogy elárulta: a gimnáziumban Kecó volt a beceneve. Így magyarázta az eredetét:
„A Kecó nem a lakást jelentette, hanem, hogy nincs itt kecó. Tehát most már elég volt, pofáztunk eleget, na jó, megdumáltuk, na hagyjuk, tegyük félre, aztán induljunk neki! Inkább ezt a életérzést adta vissza.”
Az Unitas összetartására, amit Nagy Andor bécsi nagykövet hívott össze, hivatalos volt a miniszterelnök is, de a prágai uniós csúcs közbeszólt.
Orbán Viktor a felcsúti akadémia alapítójaként hajszol valamit, amiről saját bevallása szerint fogalma sincs. A magyar futball rejtélyét próbálja megfejteni, milliárdokat éget el, és a 2030-as vb-döntő magyar válogatottjának tagjait körmöli egy narancssárga füzetbe. Mit árul el a miniszterelnökről a Trollfocinak adott interjúja?
„Nehogy már nekem idejön valaki, és elmagyarázza nekem, hogy mi a futball. Hát hogy?” Döbbent beszámoló az estéről, amikor Orbán Viktor olyan őszinte volt, mint évtizedek óta soha.