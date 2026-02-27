Orbán Viktor: Magyar-szlovák vizsgálóbizottságot állítunk fel a Barátság kőolajvezeték állapotának tisztázására

Orbán Viktor telefonon egyeztetett Robert Fico szlovák miniszterelnökkel a Barátság kőolajvezetékről, majd közölte:

„Robert Ficoval megállapodtam, hogy magyar-szlovák vizsgálóbizottságot állítunk fel a Barátság kőolajvezeték állapotának tisztázására.”

A vizsgálóbizottság célja, hogy kimenjen a helyszínre, és meggyőződjön saját szemével a valóságról - részletezte a miniszterelnök, majd felszólította „Zelenszkij elnök urat, hogy ezt a vizsgálóbizottságot engedje be és biztosítsa a munkájához szükséges feltételeket”.

Orbán Viktor péntek reggeli interjújában is beszélt arról, hogy a magyar kormány álláspontja szerint Ukrajna politikai okokból blokkolja a Barátság kőolajvezetéket. Erről tegnap Szijjártó Péter külügyminiszter is beszélt, többek közt azt állítva, hogy Kijevben azért kérették be csütörtökön kétszer is a magyar nagykövetségi ügyvivőt, hogy ott bevallják „hogy politikai okok miatt tartják zárva a vezetéket, hogy politikai okok miatt nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába.”

Az ukrán külügyminisztérium szerint Szijjártó Péter nem mond igazat, nem ezért rendelték be az ügyvivőt, és nem hangzott el ilyesmi.

