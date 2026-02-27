Pakisztán afgán nagyvárosokat bombázott éjszaka

Pakisztán csütörtökről péntekre virradó éjszaka Afganisztán több nagyvárosában, közük Kabulban és Kandahárban is légicsapásokat hajtott végre. A támadások főbb célpontjai tálib főhadiszállások és lőszerraktárak voltak a határ mentén.

„Türelmünk pohara túlcsordult. Most nyílt háború folyik köztünk és önök [Afganisztán] között” – írta pénteken Khawaja Muhammad Asif pakisztáni védelmi miniszter.

A pakisztáni hadsereg tankja áll a pakisztáni-afgán határon Csámánban 2026. február 27-én, a két ország között éjszaka kirobbant határon átnyúló harcokat követően. Fotó: ABDUL BASIT/AFP

Mosharraf Zaidi, a pakisztáni kormány szóvivője az X-en közzétett bejegyzésében azt írta, 133 afgán tálib harcos halt meg és több mint 200 megsebesült, 27 állást megsemmisítettek és kilencet elfoglaltak. Zabihullah Mujahid, a tálibok szóvivője viszont azt írta: 55 pakisztáni katona halt meg és 19 állást foglaltak el, nyolc tálib harcos meghalt, 11 megsebesült, és összesen 13 civil sérültje van az incidensnek Nangarhar tartományban. A Reuters szerint az egymásnak ellentmondó adatok hitelességét nem lehet egyelőre sem igazolni, sem cáfolni.

A légicsapás arra adott válasz, hogy az afganisztáni tálibok csütörtökön átfogó offenzívát indítottak a pakisztáni hadsereg állásai ellen, amelyet viszont azután kezdtek, hogy Pakisztán múlt hét vasárnap is légicsapásokat hajtott végre iszlamisták ellen Afganisztánban.

A szomszédos országok kapcsolatai az októberi, határ menti összecsapások óta különösen feszültek. Az erőszakot megelőzték azok a robbanások Kabulban, amelyekért az afgán hatóságok Pakisztánt tették felelőssé. Az akkor Katar közvetítésével létrejött tűzszünet nagyrészt érvényben maradt, ám az isztambuli tárgyalások nem vezettek hivatalos megállapodáshoz, így a két ország közötti viszony továbbra is feszült. (Reuters, BBC)