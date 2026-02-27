Újabb „halálgyárvideóval” jelentkezett Magyar Péter, egy Attila néven említett exdolgozó beszélt gödi tapasztalatairól

Újabb videóval jelentkezett Magyar Péter Tisza-elnök, folytatva az általa „halálgyárnak” nevezett gödi akkumulátorgyár „történetének” feldolgozását. Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt azt mondta, „újabb és újabb ott dolgozó emberek jelentkeznek és mesélik el, milyen szabálytalanságokkal működött a gyár, és hogy milyen módon veszélyeztette a dolgozók és a környéken élők egészségét”.
A politikus egy Attila néven említett férfival beszélgetett a videón, aki állítása szerint több évig dolgozott a gyárban, és azzal kereste meg a Tisza vezetését, hogy volt rálátása a belső folyamatokra, megtapasztalta, hogy milyen munkakörülmények, munkabiztonsági, munkaegészségügyi előírások, illetve hiányosságok voltak. Megdöbbentő dolgokat mondott, mondta Magyar, amiket szerinte alá is támasztott dokumentumokkal.
A Tisza-elnök dossziékat is mutatott, amik gödi munkavállalóktól jutottak el a Tiszához, és azt mondta, várja, hogy a gyár vagy Szijjártó Péter külügyminiszter beperelje őket, hogy bíróság előtt „bizonyíthassák a valóságot”.
Magyar Péter azzal foglalta össze a fentieket, hogy szerinte több ezer munkavállalóval egy ilyen üzem, ilyen körülmények között, ilyen szabálytalanságok, ilyen szintű egészségügyi veszélyeztetés mellett nem működhetett volna politikai jóváhagyás nélkül. Ahogy a tényfeltáró cikkből is kiderült, mondta, a kormány tudott a szabálytalanságokról, mégis hagyta működni a gyárat. (A Telex írt erről, a kormánytagok konzekvensen tagadnak.)
A politikus név szerint említette Szijjártó Péter külgazdasági minisztert, aki állítása szerint rendszeresen reggelizett az akkori dél-koreai vezetővel, emellett azt is szóba hozta, hogy „több mint 500 milliárd forint magyar adófizetői pénz ment ennek a gyárnak a támogatására”.
„Rengeteg kérdést feltett az üzem vezetőjének európai parlamenti képviselőként – mondta zárásként –, de a mai napig nem kaptam választ. Ahogy arra sem, hogy bemehetek-e az üzembe, és a helyszínen is tudok-e tájékozódni, kérdéseket feltenni. Továbbra is várom és elvárom a magyar emberek nevében, hogy a Samsung SDI vezetői válaszoljanak a kérdésekre, hogy mit tettek azóta, hogyan működhetett ez az üzem ilyen szabálytalanságok mellett, miért veszélyeztették több ezer munkavállaló és a környéken élő több tízezer magyar embernek az egészségét.”
A robbanásban, ami egy forrásunk szerint a Magyar Péter által közzétett videón is szerepel, a csodával határos módon nem sérült meg senki. A középvezető leírta, mi vezetett odáig, és milyen rugalmasan kezelték a problémákat a gyárban. Az írás szerint komoly trükközések is zajlottak a gyárban, hogy jók legyenek a szennyezettségi és egyéb mérések.
A férfi Magyar Péternek számolt be a szabálytalanságokról.
A Telex egy forrása szerint egy 2023 tavaszi kormányülésen Rogán Antal „vállalhatatlan politikai kockázatnak” nevezte a gyárban történteket, és annak bezárása is felmerült.
Hétfő reggel jelent meg a Telex cikke arról, hogy a gödi Samsung rengeteg dolgozóját teszi ki mérgező, rákkeltő vegyi anyagok belégzésének, az erről szóló titkosszolgálati jelentést a kormány tárgyalta, de végül nem tettek semmit. Az ügy egyik főszereplője Szijjártó Péter, aki állítólag a gyár mellett lobbizott. A miniszter csak kedden kezdett arról beszélni, hogy ez hazugság.