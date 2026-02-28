A Medián az adatvédelmi hatósághoz fordul Deák Dániel „aljas és felháborító” cselekedete miatt

„A közvélemény-kutató szakma egészével, és azon belül a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézettel szemben folyó lejárató, hiteltelenítő kampány jegyében Deák Dániel »vezető elemző« illegálisan megszerzett, tudatosan félrevezető, súlyozás nélküli, nem reprezentatív adatokat tett közzé – áll a Medián közleményében. – Ezt az sem menti, hogy nyilvánvalóan nem sok fogalma van a közvélemény-kutatások módszertanáról.”

A Medián szerdán tette közzé, hogy legfrissebb felmérése szerint a biztos szavazók között 20 százalékkal vezet a Tisza. A felmérés fideszes körökben kiverte a biztosítékot, még Orbán Viktor is gúnyolódott Hannon.

Nem késett sokat a fideszes propaganda válasza. Deák Dániel egy állítólagos Medián-dokumentumra hivatkozva hamisítással vádolta Hann Endrét.

Hann a vádakra akkor csak ennyit mondott: „A Medián adatait a Medián hozza nyilvánosságra, és a kutatási eredményeiért a Medián felelősséget vállal.”

A Medián a mostani közleményében még azt is írta, hogy Deák „cselekedetét aljasnak és felháborítónak” tartják, elítélik, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál megteszik a szükséges lépéseket.