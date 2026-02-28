A Miniszterelnökség is megszólalt a még nem is publikált, debreceni mérgezésről szóló videó miatt

Nem sokkal azután, hogy megírtuk, hogy a CATL akkumulátorgyártó vizsgálatot indít a még nem is publikált, mérgezésről szóló videó miatt, a Miniszterelnökségi Sajtóiroda emailben reagált a cikkünkre.

Azt írták,

„Magyarországon a jogszabályokat mindenkinek be kell tartani és mindenkivel be kell tartatni - kicsi vagy nagy, magyar vagy külföldi cégeknek egyaránt. A hatóságok minden szabálytalanságot kivizsgálnak és ha bármely híresztelés bármilyen munkavédelmi szabály megsértéséről igaznak bizonyul, szigorú büntetéseket szabnak ki.”

A videóról szombat reggel publikáltak egy rövid beharangozót. A felvételen egy eltorzított hangú nő arról beszél, hogyan szenvedett egy társával együtt mérgezést az egyik debreceni akkumulátorgyárban. A videót Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt debreceni képviselőjelöltje készítette. A CATL Debrecen néhány órával később közleményt adott ki arról, hogy vizsgálatot indítottak, a fejleményéről tájékoztatást adnak ki.

A CATL debreceni gyára Fotó: Kristóf Balázs/444

Tárkányi videója alig tíz nappal azután jött ki, hogy kiderült: a kormány évekig tudott arról, hogy a gödi Samsung-gyárban a mérgező anyagok koncentrációja messze meghaladta a megengedett határértéket.