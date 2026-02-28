„Annyit féltünk már, hogy belefáradtunk”

video
  • Orbán Viktor a héten ukrán akciók veszélyére hivatkozva elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését és drónrepülési tilalmat rendelt el Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.
  • Kisvárdán kérdeztük meg az embereket, hogy érzik magukat a háborús veszéllyel kapcsolatban és milyen hatással van rájuk a kampány.
video fidesz kisvárda szabolcs-szatmár-bereg megye háborús kampány video
Kapcsolódó cikkek

Orbán Viktor „a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését” és drónrepülési tilalmat rendelt el

Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy a választások előtt drónberepülésekkel fog pánikot kelteni a kormány.

Urfi Péter
POLITIKA
Legfrissebb videóink

Utoljára csapott össze Orbán és a régi ellenzék a parlamentben napirend előtt

Az ellenzéki képviselők szerint ezek Orbán utolsó napjai a hatalomban, Orbán pedig rájuk nézve azt mondta: ez már nem is hattyúdal, hanem hattyúkórus. Ebben a formában utoljára ütköztek meg a parlamentben, itt vannak a legerősebb pillanatok.

Kiss Bence, plankog
video

Orbán a lelkünket akarta átformálni

Orbán Viktor szerint a jó kormányzás csak szakmai ügy, de ő nem erre vállalkozott 2010-ben. Az ő titkos ambíciója az, hogy megváltoztatja a magyarok lelki karakterét, kiírtja a kishitűséget, a cinizmust és a balsorsot. Mertünk nagyok lenni?

Kiss Bence, Ács Dániel, Botos Tamás, Kristóf Balázs
video

Tejutcagyerek – olyan személyiség volt, mintha egy másik planétáról jött volna

A Jeti Mozi bemutatja Horváth Balázs és Cseh András dokumentumfilmjét, amelyben Baksa-Soós János Kex-énekés szerteágazó, kozmikus életművét dolgozzák fel.

Fődi Kitti
FILM

Nagy Márton meetingjéről és a Fidesz fejbe lövős videójáról kérdeztünk a kormányinfón

Gulyás Gergely szerint a háború borzalmainak ábrázolása az általa látott videókban még mindig elmarad a valóságtól. Nagy Mártonék wellnessezéséről azt mondta: attól még, hogy a miniszter a turizmusért felel, mehet külföldre.

plankog, Jelinek Anna, Botos Tamás
video