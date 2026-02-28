Az Egyesült Államok és Izrael megtámadta Iránt

Németországot előre értesítette Izrael a csapásokról – közölte szombaton egy német kormányzati szóvivő, hozzátéve, hogy Friedrich Merz kancellár „figyelemmel követi az eseményeket, és folyamatosan egyeztet európai partnereivel”. A nyilatkozat nem minősítette a támadást semmilyen szempontból. Merz jövő héten találkozik Donald Trumppal Washingtonban.

Friedrich Merz Fotó: THOMAS KIENZLE/AFP

Egy brit kormányzati szóvivő szerint az Egyesült Királyság „nem akar további eszkalációt egy szélesebb körű regionális konfliktusba” az amerikai–izraeli iráni csapásokat követően. A közlemény hozzáteszi: „Prioritásunk a térségbeli brit állampolgárok biztonsága, és megadjuk nekik a konzuli segítséget, amely nonstop elérhető.”

„A Közel-Keletbeli szövetségeseink biztonságára vonatkozó hosszú távú elkötelezettségeink részeként védelmi képességeink vannak a régióban, amelyeket nemrégiben megerősítettünk. Készen állunk érdekeink védelmére.” A jelenlegi információk szerint az Egyesült Királyság nem vett részt az Irán elleni amerikai–izraeli csapásokban.

Az EU külpolitikáért felelős vezetője, Kaja Kallas egyeztetett Izrael külügyminiszterével, valamint más regionális vezetőkkel. „A Közel-Keleti fejlemények nagyon veszélyesek. Az iráni rezsim ezreket ölt meg. Ballisztikus rakétaprogramja, nukleáris programja, valamint a terrorszervezetek támogatása komoly fenyegetést jelent a globális biztonságra. Az EU szankciókat vezetett be Irán ellen, és támogatta a diplomáciai megoldásokat, beleértve a nukleáris kérdést. Az EU szoros együttműködésben áll arab partnereivel a diplomáciai utak feltérképezésében. A civilek védelme és a nemzetközi humanitárius jog elsődleges prioritás.

Az Aspides haditengerészeti missziónk magas készültségben áll a Vörös-tengeren, és készen áll a tengeri korridor nyitva tartásának segítésére” - mondta Kallas. (BBC, NYT, Reuters)