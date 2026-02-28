Az Egyesült Államok és Izrael megtámadta Iránt

Teheránból és más városokból is robbanásokról érkeztek jelentések.
A támadásra az után került sor, hogy megfeneklettek az iráni nukleáris program korlátozását célzó tárgyalások.
Júniusban 12 napig tartó légiháborút vívott Irán ellen Izrael és az Egyesült Államok, akkor nukleáris létesítményeket céloztak.
Most a júniusinál kiterjedtebb háborúra számítanak a felek.
Trump rezsimváltást akar, megadásra szólította fel az iráni vezetést. Cserébe amnesztiát ígér.
Irán is lőni kezdte Izraelt, mindkét ország légterét lezárták. A Wizz Air is felfüggesztette a térségbeli járatait.
Legalább négy országban támadt amerikai bázisokat Irán.
26
poszt
Trump az iráni népet akarja felszabadítani
Donald Trump azt mondta, hogy legfőbb aggodalma az iráni nép „szabadsága”, és az Egyesült Államok azon dolgozik, hogy Iránt biztonságos hellyé tegye.
„Csak a nép szabadságát akarom” – mondta Trump a Washington Postnak telefonon. Amikor a Post rákérdezett, hogy mit remél a katonai művelettől, azt válaszolta: „Biztonságos országot akarok, és ezt fogunk elérni.”
Az izraeli hadsereg közölte, hogy a következő órákban és napokban körülbelül 70 000 tartalékos katonát hív be, első sorban az ország légvédelemének, a belföldi védelem parancsnokságának és határ védelmének megerősítésére. (NYT)
Egy izraeli tisztviselő szerint Irán legfőbb vezetőjét, Ali Hamenei ajatollahot és Maszúd Pezseszkján iráni elnököt egyaránt célba vették az amerikai–izraeli csapások. A tisztviselő szerint egyelőre nem tudni, sikeresek voltak-e ezek a támadások. Egy, a témában tájékozott forrás korábban a Reutersnak azt mondta, hogy Hamenei nem volt Teheránban, és biztonságos helyre szállították át.
Egy, a rezsimhez közel álló iráni forrás szerint több magas rangú Forradalmi Gárda parancsnokot és politikai tisztviselőt öltek meg a támadás során.
Az iráni média azt is jelentette, hogy Maszúd Pezseszkján és Abbász Arakcsi iráni külügyminiszter biztonságban vannak. (Reuters)
Németország tudott a készülő támadásról, az Egyesült Királyság nem vett részt az akcióban
Németországot előre értesítette Izrael a csapásokról – közölte szombaton egy német kormányzati szóvivő, hozzátéve, hogy Friedrich Merz kancellár „figyelemmel követi az eseményeket, és folyamatosan egyeztet európai partnereivel”. A nyilatkozat nem minősítette a támadást semmilyen szempontból. Merz jövő héten találkozik Donald Trumppal Washingtonban.
Egy brit kormányzati szóvivő szerint az Egyesült Királyság „nem akar további eszkalációt egy szélesebb körű regionális konfliktusba” az amerikai–izraeli iráni csapásokat követően. A közlemény hozzáteszi: „Prioritásunk a térségbeli brit állampolgárok biztonsága, és megadjuk nekik a konzuli segítséget, amely nonstop elérhető.”
„A Közel-Keletbeli szövetségeseink biztonságára vonatkozó hosszú távú elkötelezettségeink részeként védelmi képességeink vannak a régióban, amelyeket nemrégiben megerősítettünk. Készen állunk érdekeink védelmére.” A jelenlegi információk szerint az Egyesült Királyság nem vett részt az Irán elleni amerikai–izraeli csapásokban.
Az EU külpolitikáért felelős vezetője, Kaja Kallas egyeztetett Izrael külügyminiszterével, valamint más regionális vezetőkkel. „A Közel-Keleti fejlemények nagyon veszélyesek. Az iráni rezsim ezreket ölt meg. Ballisztikus rakétaprogramja, nukleáris programja, valamint a terrorszervezetek támogatása komoly fenyegetést jelent a globális biztonságra. Az EU szankciókat vezetett be Irán ellen, és támogatta a diplomáciai megoldásokat, beleértve a nukleáris kérdést. Az EU szoros együttműködésben áll arab partnereivel a diplomáciai utak feltérképezésében. A civilek védelme és a nemzetközi humanitárius jog elsődleges prioritás.
Az Aspides haditengerészeti missziónk magas készültségben áll a Vörös-tengeren, és készen áll a tengeri korridor nyitva tartásának segítésére” - mondta Kallas. (BBC, NYT, Reuters)
Legalább négy országban támadt amerikai bázisokat Irán
A félhivatalos iráni hírügynökség, a Fars arról számolt be, hogy iráni rakétatámadások érték a térségbeli amerikai katonai bázisokat, beleértve a katari Al Udeid légibázist, a kuvaiti Ali Al Salem légibázist, az Egyesült Arab Emírségekben lévő Al Dhafra légibázist, valamint az amerikai 5. flotta bahreini főhadiszállását. Azt már korábban megerősítették, hogy Bahreinben az amerikai flotta szolgáltató központját érte támadás. (NYT)
Az iráni külügyminisztérium közleményt adott ki, amelyben elítélte a támadásokat, melyek szerintük sértik az ENSZ Alapokmányát. Arra szólított fel minden államot, különösen az iszlám országokat, hogy határozottan ítéljék el Amerika agresszióját, Antonio Guterres ENSZ-főtitkár tegye a kötelességét.
A közlemény szerint: „A történelem nagy próbájának pillanatában” van az Iszlám Köztársaság, és a fegyveres erők bízva a győzelemben, teljes erővel megvédik hazájukat. Az iráni nemzet válasza határozott lesz, ami miatt majd megbánják az „agresszorok bűnös tettüket”. (Guardian)
Szijjártó Péter: az Izraelben és Iránban tartózkodó magyarok regisztráljanak konzuli védelemre, aki oda utazott volna, ne tegye!
Az elmúlt órákban Izrael csapásokat mért iráni célpontokra. Az esetleges válaszcsapások és további katonai műveletek előrejelezhetetlensége miatt kérünk mindenkit, hogy a térségbe tervezett utazását halassza el, és minden Izraelben és Iránban tartózkodó magyar állampolgár haladéktalanul regisztráljon konzuli védelemre - közölte a külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebook-oldalára feltöltött bejegyzésben.
Szijjártó Péter azt írta: akik Izraelben tartózkodnak az alábbi vészhelyzeti számot hívhatják: +972585003928.
Az Iránban tartózkodók a Külügyminisztérium központi call centerén tudnak segítséget kérni a 003680368036 számon.
Közölte azt is, hogy telefonon beszélt Gideon Sa'ar izraeli külügyminiszterrel, aki tájékoztatást adott az elmúlt órák eseményeiről.
Az amerikai haditengerészet szolgáltató központját érte támadás Bahreinben
Bahrein Nemzeti Hírközlési Központja szerint az amerikai haditengerészet 5. flottájának szolgáltatóközpontját „rakétatámadás érte” – idézte a közleményt az állami Bahrain News Agency. További részleteket nem közöltek. „A lakosságot arra kérik, hogy kövesse a hatóságok utasításait, és információt kizárólag hivatalos forrásokból szerezzen.” Bahreinben állomásozik az amerikai haditengerészet 5. Flottája, amelynek hatóköre a Perzsa-öblöt, a Vörös-tengert, az Arab-tengert és az Indiai-óceán egyes részeit foglalja magában. Az amerikai hadsereg egyelőre nem kommentálta a támadást. (BBC)
Az iráni média szerint biztonságban van az elnok, Maszúd Peszeskján
A reggeli akadozások után ismét elérheti az IRNA. Az iráni állami hírügynökség, azóta már kétszer is bejelentette, hogy Maszúd Peszeskján elnök biztonságban van. Közben viszont továbbra sem tudni, hogy kit vagy mit értek el a támadások. Több iráni hírforrás arról számolt be, hogy csapásokat mértek arra a kapuzott komplexumra, ahol Pezseszkján és Irán legfőbb vezetője általában lakik. Izraeli tisztviselők korábban arról beszéltek, hogy a támadások első hullámának fő célja katonai vezetők likvidálása volt.
Iránban az internetkapcsolat a szokásos szint mindössze 4 százalékára zuhant a NetBlocks monitorozó csoport szerint. Az irániak éppen csak feloldották a múlt hónapban bevezetett internet- és hírközlési korlátozást, amelyet a hatóságok az országos tiltakozások elleni állami fellépés során rendeltek el. A múlt júniusi izraeli–amerikai háború alatt az irániak szintén napokig voltak rendszeres internethozzáférés nélkül. (NYT)
Irakot és Iránt teljesen elkerülik a polgári repülők
A Flightradar24 képén jól látszik, hogy a kereskedelmi járatok eltűntek Irak és Irán légteréből. A levegőben lévő járatokat új útvonalra irányították, és a több légitársaság felfüggesztette a térségbe induló, illetve onnan érkező járatait - köztük a Wizz Air is.
Robbanásokat jelentettek Bahreinből, ahol az amerikai haditengerészet 5. flottája állomásozik
Az AFP bahreini tudósítói szerint robbanásokat hallottak a bahreini fővárosban, Manamában.
Ezután a bahreini belügyminisztérium sorozatos X-posztokban jelezte, hogy aktiválták a légvédelmi szirénákat. Egyben igyekeztek megnyugtatni a lakosságot, és arra szólították fel őket, hogy maradjanak nyugodtak, és vonuljanak a legközelebbi biztonságos helyre.
A közel-keleti helyzet eszkalálódása miatt a Wizz Air azonnali hatállyal felfüggesztette minden izraeli, dubaji, abu-dzabi, és ammani járatát. Az intézkedés legalább március 7-ig érvényben marad. Részletek itt.
A Lufthansa felfüggesztette a Dubajba, Tel-Avivba (Izrael), Bejrútba (Libanon) és Maszkatba (Omán) közlekedő járatait a hétvégére. A KLM törölte az Amszterdamból Tel-Avivba közlekedő repülőgépeket. Az Oman Air minden járatot felfüggesztett Iránba és Izraelbe. Kuvait minden járatot felfüggesztett Iránba, további értesítésig.
Izrael törölte az összes polgári repülőjáratot és lezárta légterét.
Katonai vezetők likvidálása volt az elsődleges cél
Az Irán elleni első támadáshullám egyik fő célja az volt, hogy minél több vezetőt likvidáljanak – közölte a New York Times-szal három izraeli biztonsági tisztviselő, akik ismerik a támadás részleteit.
A tisztviselők szerint a tervezők számoltak azzal, hogy – hasonlóan a múlt év júniusi csapásokhoz – legalább némileg sikerül meglepniük Iránt. Úgy kalkuláltak, hogy ha magas rangú iráni tisztviselőket akarnak megölni, akkor az első támadáshullámban kell csapást mérni rájuk. Utána nagy valószínűséggel szigorúbb óvintézkedéseket tesznek a vezetés védelmére.
A New York Times által ellenőrzött videók Teherán azon területén mutatnak csapásokat, ahol a elnöki palota, Irán Legfelsőbb Nemzeti Biztonsági Tanácsa, valamint más fontos kormányzati épületek találhatók. Egy másik videó az iráni Hírszerézsi Minisztérium közelében mutat támadást.