Bese Gergő szerint kormányzati nyomásra függesztették fel a papi szolgálat alól

Másfél évvel azután, hogy a kalocsa-kecskeméti érsek felfüggesztette a papi szolgálata alól, interjút adott a Partizánnak Bese Gergő.

A beszélgetést Gulyás Márton azzal vezette fel, hogy Bese az interjú másnapján azt kérte, hogy mégse publikálják azt. Gulyás szerint ezt csak akkor mérlegelhették volna, ha az interjú felvételekor nem ismert, méltányolható indokra hivatkozik Bese. Ezek szerint ilyen nem volt, mert a Partizán a közlés mellett döntött.

Egy rövid emlékeztető Beséről: korábban Bese atyaként fontos szereplője volt a fideszes nyilvánosságnak, még a Karmelitát és a propagandát harsogó Megafont is vele szenteltették fel, a KDNP fizetési listáján is ott szerepelt. De fellépett az LMBTQ-propaganda és Hodász András ellen, Békemeneten vett részt, reverendában van ott a kormánypárti eredményvárókon és Orbán Viktor évértékelőjén, családi egyesületei pedig bő 100 milliós támogatást kaptak az államtól.

Bese Gergő, Semjén Zsolt, Schmitt Pál és Nagy János a Karmelitában 2022. január 6-án. Fotó: Bese Gergely/Facebook

Akik korábban felemelték, egy pillanat alatt távolodtak el tőle, amikor 2024 szeptember 6-án a Válaszonline megírta, hogy a legfelsőbb kormányzati köröket is megjárta egy akta, amely azt hivatott bizonyítani, hogy Bese Gergő dunavecsei plébános melegpartikon vett részt, illetve tartós intim kapcsolatot ápolt más férfiakkal. Besét a cikk megjelenése után azonnal felfüggesztették a papi szolgálat alól.

A háromórás Partizán-interjú több mint fele szól a botrány előzményeiről, azokról a hetekről, amikor Bese már tudta, hogy az ügy ki fog robbanni, majd a végén arról beszélt, hogy miben reménykedik a még mindig felfüggesztés alatt álló pap.

Arról az ominózus videóról, ami 4 férfi és Bese társaságában készült, korábban eddig csak Bese testvére mondta, hogy az öccsét „tőrbe csalhatták, bekábítószerezték vagy leitatták, mert kizártnak tartja, hogy egy normális ember ilyen videót készítsen, különösen akkor, ha ország-világ ismeri”.

A Partizánnak Bese úgy elevenítette fel a történteket, hogy egy nyilvános szereplése után 2023. március 17-én meghívták egy társaságba beszélgetni, telefonon odairányították egy VII. kerületi lakáshoz, ahol 4 „normális arcú” férfi volt, nem kiskorúak. Jót beszélgettek, folyamatosan kínálták itallal, ő végül Szent Patrik-nap tiszteletére egy whiskey-t elfogadott, „és utána nekem az Almásy téren a pad, ennyi”. Reggel 8 órakor tisztult ki a tudata. Beszélt egy rendőr ismerősével, aki nem tanácsolta neki, hogy menjen el vérvételre, mert a kórházban kérdezgetni fogják és a rendőrség is tudomást szerez majd róla. Bese szerint azt csak később tudta meg, hogy férfi prostituáltak voltak a lakásban. Gulyás kérdésére tagadta, hogy lett volna férfiakkal kapcsolata korábban. (A melegparti egyik résztvevője korábban azt mondta, hogy végig magánál volt Bes, és pontosan tudta, hogy milyen eseményen vesz részt.)

Az interjúból egy részletet vágtak ki, Gulyás azt jelezte, hogy azért, mert megbizonyosodtak róla, hogy nincs közérdekű információ benne, de ez viszi tovább a történetet. Bese szerint ugyanis az eset után egy évig zsarolta őt valaki az itt készült felvétellel, végül nem engedett a zsarolásnak. Ezt követően nem sokkal, 2024. július 29-én telefonhívást kapott az Alkotmányvédelmi Hatóságtól, hogy beszélnének vele. Bese éppen úton volt misére az autópályán. Előbb azt hitte, hogy telefonos csalók próbálják tőrbe húzni, de felhívta Czuczor Gergely fideszes politikus ismerősét, hogy mi is ez Alkotmányvédelmi Hatóság, Czuczor mondta neki, hogy ez a nemzetbiztonság, és azt javasolta, hogy hívja fel a mandineres Szilvay Gergelyt. Szilvay szerint lehet, hogy az AH azért beszélne vele, mert olyan eseményen vesz majd rész Bese, ahol védett személy is lesz.

Bese előbb elment egy zarándoklatra, majd a megbeszélt augusztus 7-i időpontra bement az Alkotmányvédelemhez a Fehérvári útra. A hatóság három emberével egy kihallgatószobában beszélgettek, Bese állítása szerint közölték vele, hogy a papi pályafutása véget ért, a személye terhes lett azoknak a kiemelt személyeknek, akiket ők védenek. Ezért vagy elhagyja az országot vagy végez magával, legalábbis Bese szerint virágnyelven ezt hozták a tudomásra. Gulyás erre külön visszakérdezett, Bese szerint utaltak rá, hogy önkezével vessen véget az életének. (Bese azt állította, hogy elment egy magáncég hazugságvizsgálatára is, ahol elmondta ezt a történetet, és az eredmény az lett, hogy nem hazudik.)

Bese - aki reverendában érkezett a hatósághoz - itt állítólag közölte, hogy ő egy felszentelt pap, és soha nem tenne olyat, ami elszakítaná az örök élettől. Ezek után hozták szóba, hogy van náluk egy videó, amit akkor nézzenek meg együtt. Ezt Bese visszautasította, és állítása szerint azóta sem nézte meg a videót, de másoktól tudja, hogy mi van rajta. Azt nem tudja, hogyan került a felvétel az Alkotmányvédelemhez, nem is árulták el neki. Szerinte az őt zsaroló fiatalember és az AH között nincs kapcsolat. Megkérdezte az AH-osoktól, hogy mennyi ideje van hátra papként, azt válaszolták neki, hogy napok. Nekik pedig nem érdekük megakadályozni, hogy a felvétel nyilvánosságra kerüljön.

Bese ezután beszámolt az egész ügyről a kalocsa-kecskeméti érseknek, Bábel Balázsnak, aki támogatta őt, de azt kérte, hogy ne forduljon a nyilvánossághoz.

A pap találkozót kért Nagy Jánostól, Orbán Vitkor titkárától is. Korábban Nagy kereste meg őt, hogy szentelje fel a Karmelitában Orbán Viktor dolgozószobáját. A Miniszterelnökséghez legközelebb eső kávézóban találkoztak augusztus 11-én. Nagy teljesen képben volt, azt mondta, hogy már várta, hogy megkeresi őt Bese. Mire a papa jelezte, neki, hogy akkor tegyenek valamit, de Nagy erre csak annyit mondott, hogy mi reformátusok vesztettünk egy Balogot, a katolikusok vesztítenek egy Besét. A pap úgy foglalta össze a beszélgetésüket, hogy Nagy közölte vele, így jártál, többet nem fogunk találkozni. (Nagy a Partizán megkeresésére elismerte a találkozót tényét, ahol azt közölte Besével, hogy tanácsot és segítséget sem tud adni, de imádkozni fog érte.)

Miután Besével szemben egy meg nem nevezett újságíró feljelentést tett az érsekségen és több egyházi vezetőnél, az érsekségen augusztus 26-án megtárgyalták az ügyét, és nem váltották le a plébánosi pozícióból. Bese kitartott amellett, hogy akarta ellenére vett részt a homoszexuális orgiában, és még egy pszichológiai vizsgálatot is kért, amely állítása szerint kimondta, hogy ilyen nemű hajlamai nincsenek.

Itt volt a beszélgetés legkülönösebb része. Bese ugyanis elkezdett arra célozgatni, hogy azt a tájékoztatást kapta az érsekségről, hogy a kormány részéről nem elégedettek, ahogy kezelték ezt a Bese-ügyet. A pap állítja, hogy nagyon nagy ügyet akartak ebből csinálni, ami nagyon nagyot szól. Bese szerint azért volt ez létfontosságú a kormányzatnak, mert egy sokkal nagyobb ügyre készültek, arra az ügyre, ami egy évvel később, 2025 szeptemberében robbant be a magyar közéletbe.

Gulyás itt visszakérdezett, hogy a Szőlő utcára utal-e?

Arra is gondolok, a Zsolti bácsira is gondolok és sok minden másra is - mondta Bese.

Ezen a ponton Gulyás kénytelen volt felhívni Bese figyelmét arra, hogy meredek állítás, hogy azért dobtak be Besét, vagyis egy prominens, a Fideszhez ezer szálon a nyilvánossághoz kötödő embert, hogy valamilyen más ügyről eltereljék a figyelmet, ami egy évvel később robbant ki végül, és aminek a megalapozottsága teljes egészében bizonyítatlan. Bese erre azt mondta, hogy neki ezt jelezték jószándékú emberek, akik belelátnak dolgokba. Gulyás itt egyre jobban hitetlenkedve megint összefoglalta, hogy ezek szerint az történt, hogy Beséről készült egy felvétel öntudatlan állapotban, amit nem akar megnézni a mai napig, ezt nem jelente a rendőrségen, aztán egy éven keresztül hagyja magát zsarolni, majd még az Alkotmányvédelmi Hivatal is felbukkant az ügyben, vagyis vagy az van, hogy Bese a rendszerváltás utáni legsúlyosabb kompromatnak az áldozata, és olyan mélységei nyílnak meg a kormányzati deepstate-eknek, amiről eddig zuhanyhíradóban sem lehetett hallani, vagy pedig arról van szó, hogy egy ordas nagy kamut ad elő Bese, ami alapján semmifajta szavahihetősége nem lehet a személyének. Arra a kérdésre, hogy ezek után is fenntartja-e a mondanivalóját, Bese azt mondta, hogy igen.

Szeptember 3-án aztán újra megkereste őt az Alkotmányvédelem, közölték vele, hogy az érsekkel is felvették a kapcsolatot, aki fel fogja őt függeszteni, a papi pályának vége lesz. Végül szeptember 5-én is felvette vele a kapcsolatot az AH, tőlük tudta meg, hogy másnak megjelenik a cikk. Szeptember hatodikán pedig felfüggesztették a papi munka alól, Bese szerint mindez kormányzati nyomásra történt.

A Partizánnak Bábel Balázs azt válaszolta, hogy nem politikusi vagy kormányzati nyomásra döntöttek úgy, hogy az augusztus 26-i döntésüket felülbírálva mégis felfüggesztik Besét, mert nyomás volt rajta, hanem azért, mert nyilvnosságra került az ügy, innentől kezdve pedig nem kezelhették az egyház belső ügyeként.