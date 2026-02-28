Borízű hang #259 [hosszúkás]: Inkább magyar 3000-ben, mint drogbáró Mexikóban

A teljes népességen belül választani tudó majdnem biztos szavazók körében 73 százalékos népszerűségű műsorunk ellátásbiztonsága nincs veszélyben.
Az alábbiakban a Borízű hang hosszú, előfizetői változata következik, amely a Belső Kör és Közösség előfizetői csomagok tulajdonosai számára elérhető. A rövidebb, ingyenes változatot egy nap múlva közöljük. Fizessen elő a 444-re, hallgassa a Borízű hang teljes, hosszú változatát!
(Használati útmutatónk az előfizetős verziók kezeléséhez mindenféle podcastalkalmazásokban.)
Ezt az adást csak Belső kör és Közösség csomagjainkkal érheted el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
A propagandaminiszter szerint mindenki számára teljesen egyértelmű, hogy mi van: a jobboldali kutatók mérései alapján a kormánypárt az erősebb.
Az ország legnagyobb hatalmú drogkartelljének vezetőjét amerikai segítséggel sikerült likvidálni. El Mencho El Chapo lekapcsolása után jutott a csúcsra, és az ő halála utáni erődemonstráció már az újabb hatalmi harc előszele lehet. A mexikói elnök korábban rossz megoldásnak gondolta a kartellek lefejezését, de most amerikai nyomásra muszáj volt lépnie.
Az emberiség történelme során először nem születik elég gyerek az évezredes társadalmi modell fenntartásához. Ez mindent felboríthat, a nyugdíjrendszerektől a gazdasági fejlődésig. Nincs az a pénz és erő, ami több gyerek vállalására bírná a családokat. Így nincs más választásunk, mint alkalmazkodni – de Kelet-Európában különösen nehéz a helyzet.
Vietnám, Vietnám, Vietnám. Hány gramm kokaint fogyaszthat egy magyar miniszterelnök? Kényszersorosozás. Hogy hallgasson Klubrádiót a nyugdíjas? Szociopata motorosok. Szétveretné mítingjét? Hívjon!
Vietnám, Vietnám, Vietnám. Hány gramm kokaint fogyaszthat egy magyar miniszterelnök? Kényszersorosozás. Hogy hallgasson Klubrádiót a nyugdíjas? Szociopata motorosok. Szétveretné mítingjét? Hívjon!
A Tyúkól történetének második filmvetítésén a Mambo Maternicát néztük meg együtt, utána arról beszélgettünk Dés Fannival, hogy hogyan áll a társadalom a nők gyermekvállalási döntéseihez.
Már a finn síugrók sem isznak, Matti Nykanen forog a sírjában. Magyar Péter hisztizik. Varga Zoltán > Jeff Bezos. Kamupártreneszánsz? Bíró Ica visszatér. Jetski és rasszizmus.