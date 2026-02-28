„Egyikünknek igaza van, a másik Horváth László” – tánccal tiltakoztak a Kossuth téren a kormány drogpolitikája ellen

Először több százan, estére több mint ezren gyűltek össze táncolni a parlament elé szombat délután, hogy ezzel fejezzék ki elégedetlenségüket a kormány szigorú drogpolitikájával szemben. „A hatalom ki akarja szorítani az országból, mi elhoztuk a nemzet főterére az elektronikus klubzenét” – mondta Sárosi Péter, a Drogriporter munkatársa arról, miért tartották fontosnak megszervezni a decemberi esemény után másodszorra is a táncot.
Ahogy sötétedett, úgy érkeztek egyre többen – a szervezők szerint négyezren, bécslésünk szerint közel kétezren – a parlament előtt felállított színpadhoz, ahol a délután négy óta menetelő DJ-ket alig egy órára szakították meg az esemény felszólalói. A meghívottak a kormány szigorú drogpolitikája, az elmúlt hónapokban elszaporodó razziák és szórakozóhely-bezáratások ellen szólaltak fel. Kisebb demonstrációk voltak Szegeden, Pécsen és Székesfehérváron is. Ez utóbbi demonstráción a város webkamerájának élő közvetítése alapján néhány ember lézengett csupán, Szegeden kicsit többen voltak, míg Pécsen közel száz ember látszódik a szervezők élője alapján.)
„Nyolcadik kerületi bérházunkban napi szinten találkozunk a drogok okozta problémákkal. De ezzel sem az elmúlt 16 évben, sem az utóbbi egy évben nem csináltak semmit a hatóságok” – mondta egy nő, mikor arról kérdeztük, miért jött ki az eseményre. „Semmi értelme annak, amit a kormány csinál, hogy szórakozóhelyeket vegzálnak” – mondta, hozzátéve, hogy reméli az este végére kitáncolja magából a feszültséget.
A kormány tavaly hirdetett harcot a drogok ellen: súlyosbította a fogyasztókra és a terjesztőkre kiszabható büntetéseket; alapvetően a dealerek felnyomásához kötötte a büntetés helyett választható elterelés lehetőségét; fesztiválokon razziáztatott; idén novemberben pedig kábítószer-kereskedelem esetén lehetővé tette a szórakozóhelyek bezáratását. Pénteki cikkünkben írtunk arról, mit ért el a kormány egy év alatt.
„Valóban vannak drogproblémák, ezt senki sem tagadja. Ezek ellen tenni is kellene, de békés, bulizó fiatalokat kirángatni civil ruhás rendőrökkel a vécéből nem megoldás” – mondta kérdésünkre Sárosi Péter, aki szerint azokkal a régiókkal kellene foglalkozni, ahol még a rendőrség sem mer járőrözni. Azt is elmondta, hogy az esemény szervezésekor a rendőrség együttműködő volt velük, és nem számít intézkedésekre.
A lapunknak nyilatkozó iparági forrásoktól tudjuk, hogy az utóbbi hónapokban egyre gyakoribbá váltak a rendőrségi razziák és a civil ruhás rendőri ellenőrzések a szórakozóhelyeken. Több tüntető is azt mondta, hogy voltak olyan ismerőseik, akiket feleslegesen kutattak át a rendőrök, ezzel elrontva az éjszakájukat. Többen az Arzenál pénteki két hónapos bezáratását említették, mint felháborító példát.
A demonstráción beszédet mondott Juhász Péter, egykori politikusból lett YouTuber, politikai aktivista, aki szerint a mostani razziákkal, a társadalom megosztásával a kormány el akarja terelni a figyelmet a számára kellemetlen ügyekről. Szerinte a rendőrségnek a szórakozóhelyek helyett az MNB-üggyel, a gyermekvédelemben történt visszaélésekkel és a gödi akkumulátorgyár körüli botránnyal kellene foglalkoznia. Juhász szerint a Fidesz elengedte a fiatalokat, ezért választották a drogkérdést:
„Az idősebb generációban ezzel talán még felhergelhetők a sodrófás nagymamák és nagypapák, hogy a Fideszre szavazzanak.”
Azt is mondta, hogy ő a Drogriporter munkásságát követve arra jutott, hogy a drogproblémát ártalomcsökkentéssel és megelőzéssel kellene kezelni. Ezzel szemben szerinte Horváth László kábítószer-kereskedelem megszüntetéséért felelős kormánybiztost a szórakozóhelyekre küldi a rendőrséget. „Egyikünknek igaza van, a másik Horváth László” – mondta.
Beszédet mondott a decemberi demonstráción még DJ-ként szereplő Gingershot, azaz Szegedi Fanni is, aki azért költözött fiatalon Budapestre, mert a vidéki településekről szerinte a kormány politikája, a „hűbéri viszonyba” került önkormányzatok miatt elszivárgott a kultúra.
Eltűntek „a punk koncerthelyszínek, gördeszkaparkok, az underground elektronikus zene. Az egyetlen alternatíva, hogy lehet menni kocsmázni.”
Lassan egy éve, hogy a Fidesz megindította a drogok elleni háborúját, miután 15 év alatt nem kezdett semmit a droghelyzettel. A szórakozóhelyeket látványosan letámadták, de a Magyar Addiktológiai Társaság elnöke szerint a piacon nem történtek nagyobb változások.
Egy csomó ekivel fogtak meg egy 22 éves férfit, de a tulajdonosok szerint a bezáratás igazságtalan, hiszen egy szórakozóhely képtelen hatóságként ellenőrizni a területén bulizókat.