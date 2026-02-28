Hétvégi olvasnivalók az újabb és a négyéves háborúról

Jó reggelt! Ez itt a napindító – de nem az egyetlen – hírlevelünk hétvégi verziója, benne a hét legfontosabb híreivel, cikkeivel.
Miután megfeneklettek az iráni nukleáris program korlátozását célzó tárgyalások, szombat reggel Izrael és az Egyesült Államok megtámadták Iránt. Élő közvetítésünket itt követhetik. Izrael még soha nem volt ilyen népszerűtlen az amerikaiak között, lassan már a palesztinokkal is jobban szimpatizálnak. A Wizz Air több közel-keleti járatát is leállította.
Oroszország négy éve indította invázióját, Ukrajna négy éve vív elkeseredett honvédő háborút. Orbán Viktor négy éve gyalázza az ukránokat, törleszkedik Putyinhoz. A kormányzati gyűlöletkampány eredményes: már jobban utáljuk az áldozatot, mint az agresszort.
Az orosz támadás következtében leállt a Barátság kőolajvezeték. A magyar kormány szerint február eleje óta már gond nélkül szállíthatna kőolajat, ezért a kormány arra következtet az ukrán vezetés politikai céllal, a Tisza győzelmére bazírozva akadályozza a szállítást. Az állítólagos zsarolásra reagálva Magyarország mindent vétóz az EU-ban, ami az ukránokat támogatná, de hajlandó felhagyni a vétóval, ha az EU kivizsgálja, miért áll a vezeték. A vétóval újabb határt lépett át Orbán a „bot a küllők között” politikájával.
Ismét találkozhatunk katonákkal és harckocsikkal a közterületeinken. Hivatalosan a kiemelt energetikai létesítményeket védik, valójában ugyanolyan eszköze ez az emberi félelem felkeltésének, mint az az AI-videó, ami egy magyar apa meggyilkolását mutatja be a fronton.
Orbán szerdai bejelentése a katonák energetikai létesítményekhez kirendeléséről annak a jele, hogy a Fidesz megpróbálja felsrófolni a négy éve tartó háborús hangulatkeltést. A 2022-es választások előtt bejött, a támogatottsága kilőtt az utolsó hetekben. De most nagyon más a helyzet, és nem csak azért, mert ez már a harmadik választás, amiben erre fűzik a kampányt.
Régóta lehet tudni, hogy az amerikai és brit titkosszolgálatok előre tudtak arról, hogy Putyin meg akarja támadni Ukrajnát, és erről több alkalommal tájékoztatták az ukránok mellett az európai szövetségeseiket is. A Guardian minden korábbinál részletesebb cikkben mutatta be, hogyan figyelmeztett hiába a támadásról az MI6 és a CIA.
Megírtuk, hogyan kebelezte be kritikus időszakban a kormánymédia a Blikket, ahogy azt is, miként lesz villámgyorsan ellenség a Fidesz világában bárkiből, aki kilép onnan – és megírtuk Korda György hosszú menetelését is. Foglalkoztunk azzal, hogy olyan tényezők jöttek össze a 2026-os választásokra, amilyeneket előtte egyenként sem láttunk soha, nemhogy együtt. Ott voltunk a Fővárosi Közgyűlés választások előtti utolsó ülésén, ahol érdemi munka helyett a Tisza és a Fidesz cirkuszolt. Orbán arról beszélt, hogy a Tisza nem a Fidesz javított verziója, az értelmiség pedig magára hagyta a kormánypártokat.
Utoljára csapott össze Orbán és a régi ellenzék a parlamentben napirend előtt. A kispártok többsége belenyugodott, hogy nem maradnak bent a parlamentben, de remélik, Orbán se lesz áprilistól miniszterelnök.
Az ország leghíresebb kocsmája előtt próbáltuk megfejteni a zalai politikát, Bödőcs Tibortól kellett segítséget kérnünk. Teniszezés után kérdeztük miniszterségéről Pintér Sándort. Riportoztunk Debrecenben, azaz a nyolc Göd városában, ahol Akkumannel próbál nyerni a Fidesz. Robbanásról, mérgezésről, szennyezésekről ír egy feljegyzés, amit a gödi Samsung volt középvezetője készített. A Katasztrófavédelem megerősítette, tényleg vittek külső helyszínre veszélyes anyagokat a gödi Samsung gyárból. Jövő héten lesz egy éve, hogy a kormány elindította a drogellenes háborúját, a rendőrség egyre nagyobb szórakozóhelyeket zárat be, utánajártunk, mire volt jó a szigorú büntetőpolitika.
Az emberiség történelme során először nem születik elég gyerek az évezredes társadalmi modell fenntartásához. Ez mindent felboríthat, a nyugdíjrendszerektől a gazdasági fejlődésig. Nincs az a pénz és erő, ami több gyerek vállalására bírná a családokat. Így nincs más választásunk, mint alkalmazkodni – de Kelet-Európában különösen nehéz a helyzet.
Mexikó legnagyobb hatalmú drogkartelljének vezetőjét amerikai segítséggel sikerült likvidálni: El Mencho El Chapo lekapcsolása után jutott a csúcsra, és az ő halála után elszabadult pokol már az újabb hatalmi harc előszele lehet.
Azzal utasította vissza Grönland a kórházhajót, hogy náluk ingyenes a közegészségügy: kiderült, hogy miközben Trump erről posztolt, a dán parti őrség mentett ki egy beteg amerikai tengerészt egy tengeralattjáróról és vitte helikopterrel egy grönlandi kórházba.
Készületlenül érte a világot 2026 első online befutása: a húszéves amerikai Clavicular a külső megjelenést minden más elé helyező looksmaxxer mozgalom legismertebb arca, és pár hét alatt tört be a mainstreambe. Szélsőséges testmódosítások, rengeteg követő és közös buli a szélsőjobb legsúlyosabb arcaival.
A cél, hogy kimenjenek a helyszínre és meggyőződjenek a valóságról.
Az EU-tagállamok kormányai már hozzászoktak a magyar vétókhoz, ahhoz viszont még nem, hogy Orbán ne tartsa magát a saját szavához.
Nemcsak a magyar kormánynak van sarkos véleménye a horvátokról az Adria-kőolajvezetéken keresztül érkező orosz olaj kapcsán, hanem a horvátoknak is. De pontosan milyen visszhangja van Horvátországban az Adria-ügynek?
Hogyan érinti a gyerekeket a kampány és a háborús riogatás? Hogyan lehet segíteni nekik? Olvasóink történetei és szakértők tippjei.
Az ukránok először mutatták meg, hogy milyen is az elnöki bunker Kijevben.
Az ukrán elnök szerint ennek a dátumnak 2027-ig meg kell születnie, nem szabad megvárni, hogy olyan helyzet álljon elő, amikor az oroszok évtizedekig blokkolhatják az integrációt.
Irányba állításával épp a választások előtt tűntek el a kritikai hangok az utóbbi években egyre politikusabbá váló Blikkből. A politizáló bulvárlap veszélyessé vált a Fidesz számára, mert az egyik legnagyobb értéke, hogy sok olyan ember olvassa, aki más közéleti újságot nem.
Egyre látványosabb, hogy a Fidesz és környezete kizárólag politikai álláspontja alapján ítél meg mindenkit, aki megszólal a nyilvánosságban, vagy éppen leigazol a Tisza Párthoz.
Korda Györgyöt a fideszes sajtó 1999-ben még azzal vádolta, hogy olyan rendezvénynek adott helyet a legendás és engedély nélkül épített villájában, amelyik meg akarta buktatni Orbán Viktort és kormányát. Ma már az Ulti Digitális Polgári Körben együtt kártyázik Orbán Viktorral.
Semmiből berobbanó párt, felfalt óellenzék, Gyurcsány-mentes politika, Kutyák dilemmája, Facebook-buborékok, széthúzó közvélemény-kutatások, hatástalan lejáratások. Sok olyan tényező jött össze a 2026-os választásokra, amilyeneket előtte egyenként sem láttunk soha, nemhogy együtt.
Ez volt az utolsó ülés az országgyűlési választások előtt.
A miniszterelnök a Medián 20 százalékos Tisza-előnyt mutató felmérését azzal igyekezett elkomolytalanítani, hogy állítása szerint már a saját közvéleménykutatóitól rendelt kutatásokban sem bízik meg.
Pár napon belül kétszer is elemezte az esélyeket a kormányfő. Értékelése alapján a Fidesz lényegében a kistelepülések és a munkások pártja lett, és sorsdöntő lesz, hogy az amúgy nem politizáló munkásokat meg tudják-e most szólítani.
Az ellenzéki képviselők szerint ezek Orbán utolsó napjai a hatalomban, Orbán pedig rájuk nézve azt mondta: ez már nem is hattyúdal, hanem hattyúkórus. Ebben a formában utoljára ütköztek meg a parlamentben, itt vannak a legerősebb pillanatok.
Orbán azzal válaszolt, hattyúdalról már hallott, de hattyúkórust most hallott először. Szerinte az ellenzék Ukrajna oldalára áll, és jó is, hogy kikerülnek a parlamentből.
Mihez kezd egy polgármester, ha az önkormányzat pénzét elveszi a kormány? Hogyan lehet szóra bírni a Tisza jelöltjét, ha a pártközpont blokkolja a megkereséseket? A keszthelyi központú választókerületben jártunk.
Nemrég Lázár János arról beszélt, hogy a belügyminiszter nyugdíjba vonul. Csütörtök reggel megkérdeztük az illetékest, aki meghökkentő választ adott.
A választókerület központjában az akkumulátorgyárak előnyeivel kellene kampányolniuk a kormánypárti jelölteknek, a környező településeket viszont nem győzik megnyugtatni, hogy ott nem lesz ilyen beruházás. Közben az is kérdés, mit kezdene a veszélyes anyagokkal dolgozó ázsiai üzemekkel a Tisza Párt. Nagyriportunk Debrecenből.
A robbanásban, ami egy forrásunk szerint a Magyar Péter által közzétett videón is szerepel, a csodával határos módon nem sérült meg senki. A középvezető leírta, mi vezetett odáig, és milyen rugalmasan kezelték a problémákat a gyárban. Az írás szerint komoly trükközések is zajlottak a gyárban, hogy jók legyenek a szennyezettségi és egyéb mérések.
A szabálytalan tárolás miatt soron kívül intézkedtek és szankciókat is alkalmaztak - írták a 444-nek. Azután kerestük meg a Katasztrófavédelmet, hogy Magyar Péternek egy sofőr arról beszélt, az ellenőrzések előtt 20-50 teherautónyi veszélyes anyagot kellett kivinni a gyárból, hogy ne büntessék meg a céget.
Lassan egy éve, hogy a Fidesz megindította a drogok elleni háborúját, miután 15 év alatt nem kezdett semmit a droghelyzettel. A szórakozóhelyeket látványosan letámadták, de a Magyar Addiktológiai Társaság elnöke szerint a piacon nem történtek nagyobb változások.
Például Mészáros Lőrinc MBH-jának, amely mai közleményében jelezte, hogy szívesen felvásárolna valakit. A miniszter hétfőn négy bankot nevesített, amiknek szerinte helye van Magyarországon, a többiek közleményekben jelezték: ők is hosszú távra terveznek itt.
További 45 jelölt vár erre, többségük a Mi Hazánké. Egyetlen körzet van, ahol sem a Fidesznek, sem a Tiszának nincs még nyilvántartásba vett jelöltje, vajon melyik? És melyik az, ahol 29-en is indulnának a választáson?
A Fidesz jelöltje a nepáli kormányellenes tüntetések résztvevőit próbálta randalíroz migránsokként beállítani.
Köztük nyolc olyan ajánlás volt, amelyek halottakhoz tartozhatnak.
Véresre sminkelve rohangál ide-oda, időnként a tűznél melengeti a kezét.
A kormányzat azonban a jelek szerint továbbra is kitart a kórház menedzsmentje mellett.
A művelet során az Egyesült Államok segítette információkkal Mexikót.
Az ország legnagyobb hatalmú drogkartelljének vezetőjét amerikai segítséggel sikerült likvidálni. El Mencho El Chapo lekapcsolása után jutott a csúcsra, és az ő halála utáni erődemonstráció már az újabb hatalmi harc előszele lehet. A mexikói elnök korábban rossz megoldásnak gondolta a kartellek lefejezését, de most amerikai nyomásra muszáj volt lépnie.
Kiderült, hogy miközben Trump erről posztolt, a dán parti őrség mentett ki egy beteg amerikai tengerészt egy tengeralattjáróról és vitte helikopterrel egy grönlandi kórházba.
Az Európai Parlament bírósági felülvizsgálatra küldte a megállapodást, ezért Von der Leyen hangsúlyozta: az alkalmazás ideiglenes.
Az Antonio Tejero vezette puccskísérlet 45. évfordulójára a kormány feloldotta az ügy dokumentumainak titkosítását. Mindenki arra volt kíváncsi, mit árulnak el ezek I. János Károly király valódi szerepéről.
Az Anthropic viszont attól tart, hogy emberi felügyelet nélküli gyilkos drónokhoz és tömeges megfigyelésekhez is használnák a Claude-ot.
Készületlenül érte a világot 2026 első online befutása: a húszéves amerikai Clavicular a külső megjelenést minden más elé helyező looksmaxxer mozgalom legismertebb arca, és pár hét alatt tört be a mainstreambe. Szélsőséges testmódosítások, rengeteg követő és közös buli a szélsőjobb legsúlyosabb arcaival.
Jó-e bűnözőnek lenni? A fenntartható, környezettudatos drogkereskedelemért! Gödölyék, jerkék, ártányok. Kelet-európai identitásdrift Gogollal és Leonyid Brezsnyevvel. Csalódás Richard Bransonban. És a Mennyiségi Újságírás díjat kapja...