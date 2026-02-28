Hétvégi olvasnivalók az újabb és a négyéves háborúról

Jó reggelt! Ez itt a napindító – de nem az egyetlen – hírlevelünk hétvégi verziója, benne a hét legfontosabb híreivel, cikkeivel.

Háború a Közel-Keleten

Miután megfeneklettek az iráni nukleáris program korlátozását célzó tárgyalások, szombat reggel Izrael és az Egyesült Államok megtámadták Iránt. Élő közvetítésünket itt követhetik. Izrael még soha nem volt ilyen népszerűtlen az amerikaiak között, lassan már a palesztinokkal is jobban szimpatizálnak. A Wizz Air több közel-keleti járatát is leállította.

Háború a szomszédban és itthon

Oroszország négy éve indította invázióját, Ukrajna négy éve vív elkeseredett honvédő háborút. Orbán Viktor négy éve gyalázza az ukránokat, törleszkedik Putyinhoz. A kormányzati gyűlöletkampány eredményes: már jobban utáljuk az áldozatot, mint az agresszort.

Fotó: YURIY DYACHYSHYN/AFP

Az orosz támadás következtében leállt a Barátság kőolajvezeték. A magyar kormány szerint február eleje óta már gond nélkül szállíthatna kőolajat, ezért a kormány arra következtet az ukrán vezetés politikai céllal, a Tisza győzelmére bazírozva akadályozza a szállítást. Az állítólagos zsarolásra reagálva Magyarország mindent vétóz az EU-ban, ami az ukránokat támogatná, de hajlandó felhagyni a vétóval, ha az EU kivizsgálja, miért áll a vezeték. A vétóval újabb határt lépett át Orbán a „bot a küllők között” politikájával.

Megírtuk, mit gondolnak erről a horvátok, ahonnan a kormány az orosz olajat várja.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Ismét találkozhatunk katonákkal és harckocsikkal a közterületeinken. Hivatalosan a kiemelt energetikai létesítményeket védik, valójában ugyanolyan eszköze ez az emberi félelem felkeltésének, mint az az AI-videó, ami egy magyar apa meggyilkolását mutatja be a fronton.

„Kisfiam azt álmodta, hogy Magyarországot megtámadta egy másik ország”

Illusztráció: Kiss Bence/444

Orbán szerdai bejelentése a katonák energetikai létesítményekhez kirendeléséről annak a jele, hogy a Fidesz megpróbálja felsrófolni a négy éve tartó háborús hangulatkeltést. A 2022-es választások előtt bejött, a támogatottsága kilőtt az utolsó hetekben. De most nagyon más a helyzet, és nem csak azért, mert ez már a harmadik választás, amiben erre fűzik a kampányt.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Régóta lehet tudni, hogy az amerikai és brit titkosszolgálatok előre tudtak arról, hogy Putyin meg akarja támadni Ukrajnát, és erről több alkalommal tájékoztatták az ukránok mellett az európai szövetségeseiket is. A Guardian minden korábbinál részletesebb cikkben mutatta be, hogyan figyelmeztett hiába a támadásról az MI6 és a CIA.

Évfordulós beszédében Zelenszkij Ukrajnába hívta Trumpot, egy interjúban pedig arról beszélt, „dátumot akar” hallani arról, hogy hazája mikor csatlakozhat az EU-hoz.

Joe Biden és Volodimir Zelenszkij 2023. február 20-án Kijevben. Fotó: DIMITAR DILKOFF/AFP

Belföld

Megírtuk, hogyan kebelezte be kritikus időszakban a kormánymédia a Blikket, ahogy azt is, miként lesz villámgyorsan ellenség a Fidesz világában bárkiből, aki kilép onnan – és megírtuk Korda György hosszú menetelését is. Foglalkoztunk azzal, hogy olyan tényezők jöttek össze a 2026-os választásokra, amilyeneket előtte egyenként sem láttunk soha, nemhogy együtt. Ott voltunk a Fővárosi Közgyűlés választások előtti utolsó ülésén, ahol érdemi munka helyett a Tisza és a Fidesz cirkuszolt. Orbán arról beszélt, hogy a Tisza nem a Fidesz javított verziója, az értelmiség pedig magára hagyta a kormánypártokat.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Utoljára csapott össze Orbán és a régi ellenzék a parlamentben napirend előtt. A kispártok többsége belenyugodott, hogy nem maradnak bent a parlamentben, de remélik, Orbán se lesz áprilistól miniszterelnök.

Az ország leghíresebb kocsmája előtt próbáltuk megfejteni a zalai politikát, Bödőcs Tibortól kellett segítséget kérnünk. Teniszezés után kérdeztük miniszterségéről Pintér Sándort. Riportoztunk Debrecenben, azaz a nyolc Göd városában, ahol Akkumannel próbál nyerni a Fidesz. Robbanásról, mérgezésről, szennyezésekről ír egy feljegyzés, amit a gödi Samsung volt középvezetője készített. A Katasztrófavédelem megerősítette, tényleg vittek külső helyszínre veszélyes anyagokat a gödi Samsung gyárból. Jövő héten lesz egy éve, hogy a kormány elindította a drogellenes háborúját, a rendőrség egyre nagyobb szórakozóhelyeket zárat be, utánajártunk, mire volt jó a szigorú büntetőpolitika.

Nagy Márton megpróbálta megmagyarázni, miért lenne jó, ha kevesebb vetélytársuk lenne a szívéhez közel álló bankoknak.

Illusztráció: Németh Dóra/444

Hír volt még, hogy

Világ

Az emberiség történelme során először nem születik elég gyerek az évezredes társadalmi modell fenntartásához. Ez mindent felboríthat, a nyugdíjrendszerektől a gazdasági fejlődésig. Nincs az a pénz és erő, ami több gyerek vállalására bírná a családokat. Így nincs más választásunk, mint alkalmazkodni – de Kelet-Európában különösen nehéz a helyzet.

Mexikó legnagyobb hatalmú drogkartelljének vezetőjét amerikai segítséggel sikerült likvidálni: El Mencho El Chapo lekapcsolása után jutott a csúcsra, és az ő halála után elszabadult pokol már az újabb hatalmi harc előszele lehet.

El Menchoért már 2018-ban 10 millió dollárt kínáltak az amerikaiak Fotó: CORTESIA/Notimex via AFP

Azzal utasította vissza Grönland a kórházhajót, hogy náluk ingyenes a közegészségügy: kiderült, hogy miközben Trump erről posztolt, a dán parti őrség mentett ki egy beteg amerikai tengerészt egy tengeralattjáróról és vitte helikopterrel egy grönlandi kórházba.

Grönlandi anya babakocsival Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

Hír volt még, hogy

az EU ideiglenesen hatályba léptette a Mercosur-egyezményt, a Fidesz és a Tisza egyaránt tiltakozott a lépés ellen;

éppen aznap halt meg az 1981-es spanyol puccskísérlet vezetője, amikor végre nyilvánossá tették az ügy titkos aktáit;

fenyegetésekkel és nyílt zsarolással venné rá a Pentagon az egyik legnagyobb amerikai AI-céget, hogy adjon szabad hozzáférést a fejlesztéseihez.

Világvége

Készületlenül érte a világot 2026 első online befutása: a húszéves amerikai Clavicular a külső megjelenést minden más elé helyező looksmaxxer mozgalom legismertebb arca, és pár hét alatt tört be a mainstreambe. Szélsőséges testmódosítások, rengeteg követő és közös buli a szélsőjobb legsúlyosabb arcaival.