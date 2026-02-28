Magyar Orbánnak: Attól nem lesz kőolaj a Barátság-vezetékben, mert Facebook-posztokat írogat

„Hallom, hogy napok óta üzengetnek nekem, Lázár János is azt mondja, hogy hívjam fel Zelenszkijt. Én nem tudom a számát és úgy tudom, hogy még nem mi kormányzunk, dehát értem, hogy azt szeretnék, ha már a Tisza dolgozna helyettük” - kezdte beszédét a sárbogárdi kampányállomásán Magyar Péter.

A Tisza elnöke felidézte, hogy valóban járt Kárpátalján 2025 nyarán, találkozott ott magyarokkal, és elment Kijevbe is, hogy elvigye az oroszok által lebombázott gyerekkórházhoz a magyarok humanitárius segítségét. Mint mondta, senki nem tudja, mi az igazság a Barátság-vezetékkel.

„Ha Orbán Viktor gyáva elmenni, akkor felajánlom neki, hogy nézzük meg együtt a Barátság kőolajvezetéket, kérjük meg az ukránokat, mutassák meg, hol sérült meg, miben tudunk segíteni, mikor tud leggyorsabb újraindulni a kőolajszállítás Magyarország felé”. Azzal folytatta, hogy Orbán tudja a telewfonszámát, le is szokták hallgatni, mondjanak egy időpontot, ő ott lesz a repülőtéren, de mehetnek Ricsivel is, a Tisza Ford Tranzitjával, amivel megjárták már egyszer Kijevet. Zelenszkij és Putyin telefonszámát Orbán tudja, hívja fel őket, és kezdjen el egyeztetni arról, hogy induljon meg a kőolaj Magyarország fel.

Magyar kitért Orbán szombat délutáni videójára, amin Szijjártó Péterrel rántottát készít. „Attól nem lesz kőolaj a Barátság-vezetékben miniszterelnök úr, mert Facebook-posztokat írogat, tojásrántotta készítést mímelt a Karmelita-palotában. Most már odáig süllyedt, hogy ezzel akarja bizonyítani, hogy ő a nép fia. De nekik nem ez a feladatuk”. A Tisza elnöke az Irán elleni amerikai-izraeli támadásra utalva azt mondta, hogy jelenleg egy eszkaláció zajlik a Közel-Keleten, nem olyan rég Dubajban is találat ért egy ötcsillagos szállodát, ahol turisták is vannak. Rengeteg magyar honfitársunk ott van a Közel-keleten, nekik kell segíteni, hogy a lehető leggyorsabban kihozzák őket a háborús eszkalációs övezetből.

A benzinárra visszatérve Magyar azt mondta, hogy ideje lenne abbahagyni a hazudozást. Amikor a Fidesz 2010-ben átvette a kormányzást, 300-330 forint volt a 95-ös benzin literje. Akkor magasabb volt a benzin világpiaci ára, mint most. Jelenleg a benzin ára 565 forint, de volt már 700 forint is. Ennek Magyar szerint az az oka, hogy Orbánék minden adót megemeltek, ami rárakódik a benzinre, a jövedéki adót és a kisadókat, az áfa Európa legmagasabbja. Bécsben, Lengyelországban, Csehországban, Szlovéniában is olcsóbb tankolni, miközben a bérek ott jóval magasabb. Felszólította Orbánt, hogy csökkentse az adókat a benzinen. Ha emelkedik a benzin ára, akkor az adók is magasabbak rajta. Mondjon le ezekről a többlet jövedéki adó vagy áfa bevételekről, úgyis csak ellopnák, és akkor nem lesz nagyon magas a benzin ára.

Orbánnak 16 éve volt rá, hogy diverzifikálja az olajbeszerzését, ne csak egy forrásból lehessen beszerezni, mert most is látjuk, hogy geopolitikai konfliktus, háború esetén kiszolgáltatottá válik az ország, Ezért oldotta ezt meg minden közép-európai ország. „Élek a gyanúperrel, hogy ezt nem véletlenül nem oldotta meg Orbán Viktor. Lehet, hogy ez volt a küldetése? Lehet, hogy ez volt a kérés, hogy Magyarország kiszolgáltatott maradjon, mert így lehet zsarolni, el lehet kérni bármennyi pénzt?" - kérdezte Magyar.