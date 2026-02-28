Nem lesz veszélyes hulladék feldolgozó üzem Pilisjászfalun

„Nagyon jó hírrel szolgálhatunk településünk és a környék lakóinak: nemrég töltöttük le a dokumentumot, melyben elutasítják az NT Recycling Kft. környezetvédelmi engedély kérelmét!” – írta a Facebookon Pilisjászfalu képviselő-testülete.

Nehéz heteken van túl a Pest megyei település, a hét eleji rendkívüli képviselő-testületi ülésre még rendőrt is kellett hívni, egy képviselő pedig lemondott.

Február elején egy környezetvédelmi hatósági vizsgálatról szóló közleményből derült ki, hogy az NT Recycling Kft. akkumulátor-feldolgozó üzemet építene a falu határán lévő ipari parkban, emiatt indult a tiltakozás.

Az ügy gyorsan magas szintre jutott, Menczer Tamás fideszes országgyűlési képviselő közölte, amíg ő képviseli a választókerületet, nem épülhet a térségben veszélyes hulladékot feldolgozó üzem.

(Via Telex)