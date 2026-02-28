Orbán Viktor: A mérésekkel úgy vagyok, hogy azt se tudom már, mi az igazság

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Ezen a hétvégén Esztergomban tartották a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésének keresztelt Fidesz-kampányeseményt, melyet újra csak eseménydús napok előztek meg. Megjelent ugye a Medián azóta is sokat emlegetett közvélemény-kutatása, amely minden eddiginél nagyobb Tisza-előnyt mért, mire válaszul Orbán Viktor a falig eltolta a háborúval és az állítólagos ukrán veszéllyel való riogatást. Ahogy azt várni is lehetett, a szombati eseményt is meghatározták ezek az események.

Ám még érdekesebb volt, hogyan jelenik meg Orbánnak a héten szintén nagy figyelmet kapó kijelentése arról, hogy az értelmiséget elvesztették, ezért a melósokat kell minél nagy számban elvinni szavazni a győzelem érdekében. Nos, egyértelmű a szándék, legalábbis a „melós” szónál Orbán talán csak Ukrajna, Brüsszel, Zelenszkij nevét, valamint az olajat és a háborút emlegette többször.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos/MTI/MTVA

A Fidesz továbbra is hisz a szeretet erejében

Az esztergomi Suzuki arénában ezúttal Takáts Tamás melegítette be a közönséget, majd jött „a Digitális Polgári Körök nagykövete”, Rákay Philip, aki a szokásos stand-upjával rögtön megadta az alaphangot. Kezdte a Mediánnal („Ne álljunk meg félúton, Band bácsi elvtárs, miért nem 120 százalék?”), majd jött Magyar Péter, végül megérkeztünk a Barátság kőolajvezeték elzárásához és a „müncheni paktumhoz”. A viccesnek szánt uszítást megakasztva aztán Rákay megkérdezte a közönségből a 60 év alatti férfiakat, akarnak-e meghalni Ukrajnáért, majd megnyugtatott mindenkit, „csak akkor nem fogunk háborúba sodródni, ha Orbán Viktor lesz Magyarország miniszterelnöke.”

Philip azért kétszer is vicces tudott lenni, bár nem biztos, hogy annak tervezte: egyszer, amikor arról beszélt, megéri pedagógusnak lenni Magyarországon, másodszor pedig akkor, amikor „legendás labdarúgóként és edzőként” hivatkozott arra a Bozsik Péterre, aki soha életében nem játszott az élvonalban, rövid szövetségi kapitányi idejéből pedig a Málta elleni vereség a legtöbbet emlegetett mérkőzése.

Az első felszólaló azonban nem Bozsik, hanem Hernádi Ádám, Esztergom fideszes polgármestere volt, aki nagyjából hűségesküt tett Orbán Viktornak, és láthatóan egyáltalán nem is zavarta, hogy a beszéde alapján egyértelmű, egy magyar város fejlődése ma kizárólag azon múlik, tud-e a vezetője kávézni a miniszterelnökkel. Hernádit a város és környéke jelenlegi országgyűlési képviselője, Erős Gábor egykori partjelző követte, aki egy ponton a magyar labdarúgó válogatott mezét öltötte fel, és úgy, focimezben mutatott fel piros lapot a Tiszának, noha ő tudhatná legjobban, hogy az a játékvezető feladata, nem pedig futballistáké.

Erős faék egyszerűségű beszéde végén azt is elmondta, ők, fideszesek nem fogják felvenni más ország mezét, csak ami a magyaroké. Arról sajnos senki sem kérdezte meg, hogy akkor miért kizárólag fideszes politikusokat lehet Tegyük újra naggyá Amerikát! feliratú sapkában látni. Nem is lett volna erre idő, hiszen máris követte Komárom-Esztergom megye 3. sz. országgyűlési egyéni választókerületének országgyűlési képviselője, Czunyiné Bertalan Judit, aki nem túl nagy meggyőződéssel ledarált szónoklata végén azért eljutott oda, hogy a Tisza háborúba vinné az országot, amit a biztonság kedvéért elárasztanának migránsokkal is.

Ezután egy nyugodtabb blokk következett, hiszen se a tatabányai választókerület képviselője, Bencsik János, se pedig az őt követő Navracsics Tibor nem brüsszelezett vagy zelenszkijezett – még az is lehet, hogy valami tévedés történt. Navracsics, akit Rákay „az ország egyik legfelkészültebb minisztereként” konferált fel, azért a végére belejött, és a Tiszát gyűlöletszövetségnek nevezte, mellyel szemben a Fidesz-KDNP továbbra is hisz a szeretet és az összefogás erejében.

Czunyiné Bertalan Judit Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Olyan gazdaság nincs, amiben nincsenek melósok

Ekkor vette át a szót Orbán Viktor, aki meglepően messziről indított: majdnem úgy tűnt, mint egy olyan politikus, aki tényleg arról beszél, amiről miniszterelnök-jelöltek szoktak. Azaz választási esélyekről, aztán a megyében végrehajtott fejlesztésekről és hasonló helyi ügyekről, de gyorsan kiderült, hogy mindezt csak azért darálta le gyorsan, hogy utána sokkal több idő juthasson a fő műsorszámnak.

A kormányfő gyorsan behozta a közvélemény-kutatások kérdését, de most nem is annyira a Mediánra hegyezte ki, hanem úgy általában az egész iparág komolyan vehetőségét kérdőjelezte meg, amikor azt mondta, „a mérésekkel úgy vagyok, hogy azt se tudom már, mi az igazság”, de persze azért ők is mérnek. A Medián-mérésről csak annyit mondott, ez a pszichológiai hadviselés része, és „el akarják hitetni velünk, hogy ez a választás már eldőlt.”

Ezután rátért az ő méréseikre: eszerint a három megyei jelölt közül Czunyiné áll a legjobban, ő 8 százalékkal vezet, Bencsik 6 százalékkal, Erős pedig „egy kicsivel”. Utóbbi persze nem meglepő, hiszen „ez egy olyan választókerület, ahol a győzelemért mindig meg kell harcolni, de 2010 óta mind a négyszer megnyertük.” Orbán figyelmeztetett is mindenkit, nem elég orrhosszal nyerni, utcahosszal kell, hiszen „az ellenfeleink a pinokkiók.”