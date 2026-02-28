Orbán Viktor szerint az iráni háború miatt kétszeresére nőhet a Barátság kőolajvezeték fontossága

Orbán Viktor az esztergomi DPK-gyűlés után a Blikknek beszélt az iráni háborúról. Miután a riporter megkérdezte tőle, mennyire érinti Magyarországot a háború, azt mondta, két módon.

„Irán nagy mennyiségű olajat szállít a világnak. Ha háború van, nem szállít. A másik, hogy Irán egy nagyon fontos tengeri átjárót ellenőriz. Hogy a háború után vagy a háború alatt is tudja ellenőrizni, esetleg blokkolni, azt nem tudjuk.”

Szerinte ez azt jelenti, hogy sokkal kevesebb kőolaj kerül a világpiacra, ami árnövekedést eredményez. Ezt pedig valahogyan ki kellene védeni.

„Ezért volna fontos az olcsó olaj, ami az oroszoktól jön a Barátság kőolajvezetéken. Súlyos háború előtt állunk, ami megbénítja majd az ottani olajkitermelést és megnehezíti a szállítást. Könnyen lehet, hogy a Barátság olajvezeték fontossága az iráni háború miatt kétszeresére nő.”

A Facebookra feltöltött videó leírásában azt írta a miniszterelnök, hogy újra felszólítja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy haladéktalanul indítsa újra az olajszállítást Magyarországra.

Fotó: ROBERT NEMETI/Anadolu via AFP

