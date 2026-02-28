Szolnok polgármestere eltüntette a háborús kormányplakátok egy részét a város közterületeiről

„Sikerült eltüntetni a gyalázkodó, a lakosságot megosztó, valótlanságokat hirdető politikai tartalmú plakátokat a szolnoki megállóhelyek és utasvárók önkormányzati tulajdonú reklámhelyeiről!” – írta Györfi Mihály szolnoki ellenzéki polgármester a Facebookon.

A polgármester előzőleg felhívta a reklámhelyeket birtokló Alföldhír Szolgáltató Kft. figyelmét arra, hogy az önkormányzat felmondhatja a várossal kötött bérleti szerződésüket.

Szolnokon maradtak még kormányzati hirdetések, mert az önkormányzatnak nincs köze minden reklámhelyhez.

Egy korábbi cikkünkben arról írtunk, hogy meglepően könnyű eltüntetni a háborús plakátok egy részét, ha van rá akarat, hasonló volt a helyzet Mosonmagyaróváron is.