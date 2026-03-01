A Tisza vak jelöltje vállalta, hogy lefutja a vonatot a Gubacsi hídon

Sziasztok! Itt állok a Gubacsi hídon, és arra készülök, hogy vak emberként lefutom a vonatot - kezdi videóját Kátai-Németh Vilmos, a Tisza csepeli képviselőjelöltje. Aztán fut.

Azért tudja leelőzni a vonatot, mert a hidat hagyták lerohadni, pedig kulcsszerepet játszik Pesterzsébet és Csepel közlekedésében – mondja. Szerinte a naponta 30 ezer autóst kiszolgáló hidat csak 2030 és 2036 között tervezik felújítani, de ő április 12. után mindent meg fog tenni ennek a folyamatnak a felgyorsítására.

Tavaly mi is írtunk róla: annyira rossz állapotban van a Gubacsi híd, hogy traffipaxszal mérik, öt kilométer/órával haladnak-e át rajta a vonatok.