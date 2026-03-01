Az állatorvosi diplomaosztóján kinevetett államtitkár Facebook-posztban reagált a diákok véleménynyilvánítására

Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért felelős államtitkár sértődött posztban reagált arra, hogy a hallgatók hangosan jelezték nemtetszésüket az Állatorvostudományi Egyetem pénteki diplomaosztóján mondott beszéde alatt.

A végzős hallgatók előre jelezték, hogy nem akarják, hogy a politika rátelepedjen a diplomaosztó ünnepségükre, ezért petíciót indítottak, amikor kiderült, hogy az egyetem rektora meghívta az eseményre Hankó Balázs kulturális és innovációs minisztert, valamint Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető minisztert.

Gulyás vette a lapot, és csak nagyon röviden, semlegesen beszélt. Hankó pedig el sem ment, a minisztériumot Varga-Bajusz Veronika, felsőoktatásért felelős államtitkár képviselte. Ő viszont nem tudta megállni, hogy ne keverjen politikát a beszédébe. Hadházy Ákos képviselő hívta fel tegnap a figyelmet arra, hogy a diákok hangosan nevetni kezdtek, amikor az államtitkár ezt a részt olvasta fel éppen a beszédében:

„Az elmúlt időszakban kihívásokkal is szembe kellett néznünk, ellenszélben dolgoztunk. Hitvány, silány emberek próbálják ellehetetleníteni sikereinket, elvenni a lehetőséget fiataljainktól, elnyomni a kiváló oktatókat, professzorokat. De a magyar felsőoktatás sikerei, versenyképessége, folyamatos előrelépései bizonyítják, erős alapokon állunk. Amikor a kicsinyes politikai bosszúállás jegyében kizárták a magyar hallgatókat az Erasmus, a kutatókat pedig a Horizont együttműködésekből, kötelességünk volt helytállni önökért.”

Az államtitkár erre reagálva azt posztolta ki, hogy „szeretném nagyon világosan és kedvesen elmondani: a véleménykülönbség természetes. A demokrácia és az egyetemi közeg is attól él, hogy kérdezünk, vitázunk, akár határozottan is. De az egymás emberi méltóságának tisztelete nem »vélemény kérdése«, hanem alap. Meghallgatni a másikat, megadni a tiszteletet egy ünnepi pillanatban: ez mindannyiunk közös felelőssége”.

Ezután arról írt, hogy megalázó, trágár, nőgyalázó kommenteket, üzeneteket kapott, amiket nem szabad normalizálni, ezért a közbeszédünkben több emberséget, több mértékletességet, több tiszteletet kér.

„A végzősöknek pedig – minden vitán túl – szívből gratulálok. Az ő napjuk volt. Kívánom, hogy a munkájukat mindig ugyanaz a felelősség, tudás és hivatástudat vezesse, amiért ünnepelték Önöket” - írta az ünnepelteknek.