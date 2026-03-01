Irán is megerősítette Ali Hamenei ajatollah halálát

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök már szombaton este arról beszélt, hogy számos jel utal arra, hogy az Izrael és az Egyesült Államok által indított légicsapásokban életét vesztette a 86 éves Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője, és ezt valószínűsítette később Donald Trump amerikai elnök is.

Vasárnap hajnalban még az iráni állami média is megerősítette, hogy meghalt az Iránt 1989 óta irányító Hamenei. Az IRNA és a Fars hírügynökségek azt jelentették, hogy az ajatollahot a Teherán belvárosban található rezidenciáján érte a támadás. Az épületet lényegében a földdel tették egyenlővé az izraeli vadászgépek. Az iráni hírügynökségek „mártírnak” nevezték Hameneit, az pedig, hogy az irodájában érte a halál, azt „bizonyítja, hogy következetesen a nép között és felelősségének élvonalában állt, szembeszállva azzal, amit a tisztviselők globális arroganciának neveznek".

Fotó: ATTA KENARE/AFP

Donald Trump amerikai elnök Truth Social oldalán washingtoni idő szerint szombaton kora este közzétett bejegyzésében ugyanakkor a „történelem leggonoszabb emberének nevezte az iráni vezetőt", akinek halála igazságot szolgáltat Irán polgárainak, az amerikainak és mindenkinek, akinek halálát az ajatollah vezette iráni rezsim okozta.

Iráni híradások szerint a támadásban meghalt Hamenei lánya és veje, valamint egyik menye és unokája is. Az iráni kormány 40 napos nemzeti gyászt és hétnapos országos munkaszünetet rendelt el Hamenei halála miatt. Az iráni kabinet arra figyelmeztetett, hogy egy ilyen „hatalmas bűntett nem maradhat büntetlenül". Az iráni Forradalmi Gárda „súlyos, határozott és elrettentő büntetést" ígért Hamenei halála miatt. Közlésük szerint „a valaha volt legintenzívebb támadó művelet" vár Izraelre és az Egyesült Államok közel-keleti támaszpontjaira.

Donald viszont a bejegyzésében azt írta, hogy tudomása szerint az iráni Iszlám Forradalmi Gárda, a katonaság, valamint a további biztonsági és rendőrségi erők sok egysége nem akar harcolni, hanem élni kíván a számára felajánlott büntetlenség lehetőségével.

Megismételte korábbi szavait, amelyek szerint „most büntetlenséget élvezhetnek, később csak halál lehet a részük", és arra sürgette az iráni biztonsági erők tagjait, hogy álljanak a „hazafiak pártjára".

„Ez egyedülálló óriási lehetőség az iráni emberek előtt, hogy visszavegyék országukat" - hangoztatta. Donald Trump bejegyzése szerint Ali Hamenei kiiktatása az Egyesült Államok hírszerzésének és az Izraellel való hírszerzési együttműködésnek köszönhető. „Nem kerülhette el hírszerzésünket és magas fokú nyomkövető rendszereinket, és az Izraellel való szoros együttműködésnek köszönhetően nem tehetett semmit sem ő, sem a vele együtt megölt többi vezető" - fogalmazott az amerikai elnök, aki „vérszomjas gonosztevők bandájának" nevezte Irán eddigi vezetőit. Az elnök ugyanakkor azt is világossá tette bejegyzésében, hogy az Irán elleni súlyos és célzott támadások megszakítás nélkül folytatódnak majd a jövő héten, illetve egészen addig, amíg nem sikerül elérni a célt, békét a Közel-Keleten és a világon.

Az elnök a CBS Newsnak nyilatkozva azt mondta, hogy az iráni megtorló lépések mértéke eddig elmaradt attól, amit Washington és szövetségesei vártak, ugyanakkor a helyzet továbbra is gyorsan változik. A kérdésére, hogy Hamenei halála után ki irányítja Iránt, Trump úgy válaszolt: pontosan tudja, ki áll jelenleg az ország élén, de ezt nem kívánja nyilvánosságra hozni. Egyúttal azt mondta, „néhány jó jelölt” is van, aki a következő hetekben átveheti a vezetést, amennyiben újraindulnak a tárgyalások az iráni atomporgramról.

A tavalyi amerikai légicsapások még Irán nukleáris dúsító létesítményei ellen irányultak, ott nem volt célpont az ajatollah. Az iráni legfelsőbb vezető akkor az X-re posztolt egy képet, amin egy rakéták által lőtt Dávid-csillagos koponya látható, felhőkarcolók között. A kép mellé pedig a következőt írta: „A büntetés folytatódik. A cionista ellenség nagy hibát és nagy bűnt követett el. Meg kell büntetni, és meg is lesz büntetve. Éppen ebben a pillanatban büntetik meg.”

Iránban december utolsó napjaiban erősödtek fel tömegtüntetések, részben gazdasági okok miatt. A magas infláció és az iráni riál leértékelődése miatti megélhetési válság olyan középrétegeket is az utcára vitt, akik a korábbi tiltakozási hullámokban még kevésbé vettek részt. Sok nagyvárosban a tüntetéseken skandálók közül jó páran már Hámenei halálát követelték. A brit hírszerzés információ szerint arra készültek, hogy ha a rendszer összeomlik, Hámenei és a sleppje ugyanúgy Oroszországban keresne menedéket, mint egy évvel ezelőtt Bassár el-Aszad szíriai vezető.